Chi è Sabrina Carpenter, l’attrice che sta sbancando le charts europee con “Espresso” (meno che in Italia)

Quando una hit trova il successo in tutto il Mondo e quasi un solo Paese non la spinge, quel Paese dovrebbe farsi una domanda sul proprio mainstream, visto che fra l’altro non è la prima volta che accade. Il Paese in questione è l’Italia e il brano è “Espresso” di Sabrina Carpenter. Ad oggi la canzone è al numero 1 o in Top 3 praticamente dovunque.

Pochissimi i Paesi dove il brano non sta facendo breccia rapidamente: l’Italia vede la canzone appena alla 52 e mentre “Espresso” sta raccogliendo certificazioni in giro per il Mondo (già due dischi di platino e due d’oro, di cui uno nel Regno Unito dove però questa certificazione vale 400.000 copie), da noi fatica a entrare nell’airplay. Inoltre è da un mese al primo posto della Billboard Top 100 mondiale.

Il testo della canzone pop descrive una donna che incanta gli uomini così tanto che li tiene svegli tutta la notte, proprio come la caffeina. Per fare questo paragone, Carpenter canta: “Dì che non puoi dormire, baby, so / questo è quello che sono io, espresso”.

Sabrina Carpenter non è nuova alla musica: ha infatti cinque album all’attivo ma prima di questa canzone era pressochè sconosciuta in Europa: a renderla virale sono state le due esibizioni live al Coachella Festival in California e poi al Saturday Night Live. Il resto lo hanno fatto i social e l’endorsement di Adele che ha pubblicamente dichiarato di amare alla follia il brano.

Carpenter, classe 1999, ha aperto i tour di Ariana Grande, Taylor Swift e The Vamps, è più nota come attrice: ha infatti recitato nella serie Law & Order e in diverse produzioni Disney: Girls meet world, Boys mees world su tutti, ma anche nel musical Mean Girls. Parallelamente, porta avanti una carriera di cantante di discreto successo negli Usa. Ora con questo brano, arriva nelle radio e nelle charts europee.

Mi piace: Mi piace Caricamento...