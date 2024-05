“Imagine”, il rapper Carbonne da TikTok alla vetta della classifica francese

Pierrot Carbonne, in arte semplicemente Carbonne, è il nome nuovo del rap francese. Uno dei pochissimi rap di pelle bianca ai vertici delle charts (l’altro celebre è Orelsan). La sua canzone “Imagine” è passata direttamente dalla rete al disco di platino e al primo posto in classifica.

Nato a Montpellier, due EP all’attivo, ha trovato paradossalmente il successo grazie al Covid visto che con l’annullamento dei suoi concerti ha iniziato a pubblicare le sue cose su TikTok ed è diventato immediatamente virale.

Cresciuto ascoltando Diam’s, la rapper franco-cipriota che è uno dei nomi di punta del genere in Francia, ha iniziato a comporre a 13 anni ed ha già avuto passaggi importanti su SkyoRock, una delle emittenti dedicate alla musica giovane in Francia.”Imagine” ha conquistato in poco tempo nove milioni di visualizzazioni ed immediatamente è entrata anche in classifica consentendogli così di fare l’ingresso nel mainstream.E ora la canzone si prepara a diventare la hit dell’estate in Francia.

