Luka Hänni, esce il nuovo singolo “Love me better”

Nuovo singolo per Luka Hänni, il cantante svizzero quarto classificato all’Eurovision 2019 con il brano “She got me”. Esce “Love me better”, un brano dalle classiche sonorità pop che confermano l’artista vincitore di Deutschland sucht den Superstar come un nome consolidato della scena musicale dei paesi germanofoni.

C’è da dire tuttavia che Hänni mantiene tuttora una popolarità più televisiva che discografica: dopo l’Eurovision, che portò in dote il disco di platino e la prima numero 1 in carriera, non ha più avuto riscontri discografici importanti, pur continuando ad essere presente nell’airplay svizzero con una certa costanza. Di recente ha duettato con Chiara Castelli, protagonista a The Voice of Switzerland nel brano “Stay with me”

E non ha disdegnato neanche esibirsi in tedesco: nelle scorse settimane è uscito “Zeilen für dich”

