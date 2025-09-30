“Amour”, il nuovo inno pop di Claude è già un tormentone

Nemmeno il tempo di godersi il disco d’oro per “C’est la vie”, la canzone con cui ha rappresentato i Paesi Bassi ad Eurovision 2025 che Claude Kiambe arriva nelle radio con un’altra super hit molto radiofonica sempre in francese, ma con inserti in olandese, dal titolo “Amour”.

Classe 2003, arrivato nei Paesi Bassi dal Congo con la madre a 9 anni, Kiambe ha vissuto a lungo in un campo profughi prima di riuscire finalmente a costruirsi una vita, studiare, raggiungere la laurea e poi la fama musicale partecipando a The Voice Kids e poi ad Are you the next?

“Amour”, che esce per ora soltanto in singolo in attesa che l’artista pubblichi il secondo lavoro (il primo, dal titolo “Parler français” è andato piuttosto bene mentre in occasione di Eurovision è uscita una raccolta di singoli) è corredato da un ritmo trascinante ed un messaggio ottimista:

Sii gentile con te stesso e con le persone che ti circondano.

Perché, secondo Claude, c’è già abbastanza miseria nel mondo.

“Con ‘Amour’, voglio dimostrare che la musica può creare connessioni e che c’è sempre spazio per la speranza e l’amore”

Una frase forte, sopratutto in questi tempi grami.Noi di Euromusica eravamo stati fra i primi a parlarne, in occasione del clamoroso debutto da semiesordiente: allora la sua canzone era disco d’oro, oggi è arrivata a quello di diamante.

