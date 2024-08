“Star”: dieci anni dopo, un nuovo inedito di Brian Ferry (e la mega-raccolta)

Sir Brian Ferry è tornato. L’ex leader di Roxy Music, alla veneranda età di 78 anni esce con una raccolta dal titolo “Retrospective: Selected Recordings 1973-2023” che comprende un solo inedito, ovvero “Star”, un pezzo di grande musica elettronica fusa col rock nel quale canta insieme all’interprete scozzese Amelia Barrett.

La retrospettiva è una maxiraccolta di 81 canzoni, una celebrazione dell’incomparabile carriera di Bryan Ferry come solista, che abbraccia un periodo di oltre 50 anni di musica e 16 album in solitario, e ripercorre la storia fino al presente con un’istantanea del suo ultimo lavoro. “Star”, firmata da Trent Reznor e Atticus Ross è stata poi lavorata da Ferry nel suo studio londinese, trasformandolo in un pezzo ansioso e oscuramente brillante di post-techno contundente

Retrospective: Selected Recordings 1973-2023 sarà pubblicato in più formati, tra cui il cofanetto deluxe 5CD con 81 canzoni, accompagnato da un libro di 100 pagine contenente ampie note di copertina, fotografie e immagini rare e invisibili. Un’edizione con 2LP presenta “The Best Of Bryan Ferry”, contenente 20 canzoni stampate su vinile nero con varianti tra cui una stampa in vinile verde / blu e una chiara stampa in vinile. Una versione 1CD includerà anche le stesse 20 canzoni e un opuscolo contenente note di copertina e fotografie. Un’edizione di 81 tracce dell’album sarà pubblicata in digitale.

Il tutto sarà accompagnato da tre EP digitali, il primo dei quali si intitola “Retrospective: She belongs to me” e comprende la cover del celebre brano di Bob Dylan.

