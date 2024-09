“Alsof Ik Jou Ben”, il singolo di rientro di Glennis Grace

Torna sulla breccia un’artista olandese non molto presente nel mainstream ma ben nota a chi segue le produzioni europee, vale a dire Glennis Grace. Protagonista all’Eurovision 2005 con “My impossibile dream”, anche lei come le Vanilla Ninja di cui abbiamo parlato recentemente fu penalizzata dalla frode di quello che allora era il suo produttore, ovvero David Brandes, che drogò le charts comperando centinaia di copie del brano. Una condizione che le costò tre mesi di sospensione dalle charts.

“Alsof Ik Jou Ben” è il suo ritorno, un singolo pop dal sapore anni 90 che la riporta sotto i riflettori a quattro anni dall’ultimo singolo. Anche se i più attenti e appassionati fa dell’Eurovision la ricorderanno riapparsa nel 2021 durante l’interval act della finalissima a Rotterdam, a fare da supporto al celebre dj olandese Afrojack.

In ogni caso, non si è mai fermata pure se è assente dal mainstream da una decina d’anni: nel 2018 ha partecipato ad America’s Got Talent, arrivando sino in finale. Sempre nel 2021 è stata coach a The Voice of Holland. In mezzo, anche qualche piccolo problema con la giustizia (un arresto per rissa in un supermarket).

