Dietro Sabrina Carpenter i grandi ritorni di Nick Cave & The Bad Seeds e Indochine

SINGOLI Na 2- Tayna & Loredana

ALBUM: Shlem-Shlem





SINGOLI:Kak zhje- Macan ft Kiliana

SINGOLI: Bauch beine po – Shirin David

ALBUM: Wilmersdorfs Kind- Ski Aggu



SINGOLI: S.O.S- Aygün Kazımova

SINGOLI Fiandre: Ik wil dat je liegt– Hannah Mae & Maksim

SINGOLI Vallonia:Sois pas timide- Gims

RADIO Germanofona: Les étoiles- Louane

ALBUM Fiandre: Lunk and strange – David Gilmour

ALBUM Vallonia: Babel Babel-Indochine



SINGOLI: I like the way you kiss me – Artemas

ALBUM:Muse-Jimin



SINGOLI:I adore you- HUGEL x Topic x Arash feat. Daecolm

SINGOLI: Narcos-Hard Rico & Yzomandias

SINGOLI:Espresso-Sabrina Carpenter

SINGOLI nazionali Vrime je – Oliver Dragojević

SINGOLI internazionali: Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM nazionali: Bitanga I Princeza-Bijelo Dugme

ALBUM internazionali: Glupost Je Neuništiva- Kud Idijoti



SINGOLI:Tænker ik på andre-Suspekt ft Uro

ALBUM:Fomo 88.8 FM- Kesi



SINGOLI Push it – Nublu ft Maria Kallastu

ALBUM: Loom- Imagine Dragons



SINGOLI:Löytää mut – Mirella

ALBUM:Yuno – Averagekidluke



SINGOLI:Sois pas timide- Gims

SINGOLI:The emptiness machine- Linkin Park

ALBUM:Luck and strange-David Gilmour



SINGOLI: Taste- Sabina Carpenter

ALBUM: Luck and strange-David Gilmoursophei and the giants



SINGOLI nazionali: Hallelujah- Sadam, Dof Twogee

SINGOLI internazionali: Move- Stryv, Orso, Malachiii, Keinemusik, Adam Port

ALBUM: Ate-Stray Kids



SINGOLI:Taste – Sabrina Carpenter

SINGOLI:Gemmér gemmér-Iceguys

ALBUM: Vögguvísur-Hafdis Hudd



SINGOLI nazionali: markhz shel bibn- Italy levy

SINGOLI Internazionali:Die with a smile – Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM:Yaldeh shal munh.-Odeya



SINGOLI: Gotham- Shova ft Kid Yugi

ALBUM: MIlano Angels- Shiva



SINGOLI:A bar song (Tipsy)- Shaboozey

ALBUM:Heavy metal 2- 9mice & Kai Angel



SINGOLI: 1000 Vėtrų- Jessika Shy

ALBUM: Sutemos- Jessika Shy



SINGOLI:Move- Adam Port & Stryv Featuring Malachiii

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI: Taste – Sabrina Carpenter

ALBUM: PARTYNEXTDOOR TWO- PARTYNEXTDOOR



SINGOLI nazionali:Hero-Aidan

SINGOLI internazionali:Under the sun- Ella Henderson X Switch Disco X Alok

SINGOLI: Asfalt- Jakone & Kiliana

ALBUM: I am- Macan



SINGOLI:Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

SINGOLI: Terug in de tijd -Yves Berendse

ALBUM: Wild God- Nick Cave & The Bad Seeds





SINGOLI: Było, minęło – Sanah

ALBUM: Pianinkowe Kaprysy -Sanah



SINGOLI:Si antes te hubiera conocido-Karol G

SINGOLI nazionali: Mamma mia – The Limba, Misha Miller, Andro ft Dyce

SINGOLI internazionali: :Move- Adam Port & Stryv Featuring Malachiii

ALBUM:Notsozen- Aerozen



SINGOLI:The door- Teddy Swims

ALBUM:Heavy metal 2- 9mice & Kai Angel



RADIO:30° -Anna



SINGOLI nazionali: Bez Koda -Jala Brat & Buba Corelli

SINGOLI internazionali: Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM: Goat Season (Part Two) – EP- Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI: Neni Stress- Pil C & Luca Brassi10x ft Separ

ALBUM:Vojna.-Pil C & Luca Brassi10x ft Separ



SINGOLI Neznano – Žan Videc

SINGOLI internazionali: Guess (remix) – Charli XCX fest. Billie Eilish

SINGOLI: Si antes te hubiera conocido-Karol G

SINGOLI:I might- Sarettii

ALBUM: Men det gor jag egentligen- Hov1



SINGOLI: :Move- Adam Port & Stryv Featuring Malachiii

ALBUM: Wild god- Nick Cave & The Bad Seeds



SINGOLI:Önümüz Yaz – Singe

ALBUM:Geçiyor Zaman – EP- Semicenk

SINGOLI:Bjez tjebje- Maksim Borodyn & Zlata Ognevich

ALBUM: Heavy metal 2- 9mice & Kai Angel



SINGOLI Pannonia- DESH x Young Fly x Azahriah

ALBUM: Bakpakk- DESH x Young Fly x Azahriah

