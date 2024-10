Fabiana Palladino, la nuova voce r’n’b britannico ha sangue molisano

Si chiama Fabiana Palladino ed è il nome nuovo della musica britannica. Da poco è uscito l’album di debutto eponimo, accompagnato dal singolo “Stay with me through the night”. Nata a Londra, nelle sue vene scorre sangue gallese, quello della nonna materna. Suo padre è uno famoso: Pino Palladino, bassista dei The Who, che ha origini molisane (precisamente di Campobasso) da parte di padre.

The Guardian ha insignito il lavoro come “album del mese” e del resto lei ha collaborato con una serie di personaggi di spicco della scena musicale con Jao Paul, produttore fra i più noti della scena londinese, lo stesso illustre padre, il fratello Rocco, il batterista Steve Ferrone e Rob Moose, violinista ed arrangiatore. Un lavoro bello, intenso, molto intimista e seppur classico nelle tematiche – le relazioni amorose, il fallimento delle stesse e la solitudine e lo smarrimento – è moderno e vintage allo stesso tempo, in una produzione di chiara ispirazione 80s e 90s di genere R&B, Soul, Pop e Disco.

Le influenze sono diverse, particolarmente nell’area irlandese. The Clannad, Enya ma anche la Lisa Stansfield dei tempi migliori. Certamente un prodotto lontano dal mainstream, ma di qualità. Diverse tracce interessanti, come per esempio “I can’t dream anymore” e “Forever“. Ma tutto l’album lo potete ascoltare qui sotto.

