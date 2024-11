“Where do I go”, Rosa Linn sbarca in Francia per un duetto con Vianney

Un’altra collaborazione di spicco per Rosa Linn, la cantante armena lanciata dall’Eurovision 2022, con il suo brano “Snap“, che benchè solo ventesimo sul palco di Torino è stato capace di superare i 15 milioni di copie nel mondo ed il miliardo di streaming, diventando il maggior successo armeno di sempre (3 dischi di diamante, oltre a 20 di platino).

In questi giorni è in rotazione “Where do I go”, un bellissimo pezzo dove duetta con Vianney, uno dei nomi pesanti e consolidato del pop francese. La canzone è stata scritta e composto insieme da loro due a Parigi poco dopo il loro incontro, che ha suggellato l’amicizia. Il brano è un fresco e radiofonico pop acustico, ad accompagnare un testoo sulla confusione mentale nella vita dopo essersi separati da una persona cara sperando di riunirsi presto ad essa.

Recentemente, Rosa Linn, che aveva realizzato anche una versione bilingue di Snap con Alfa, era sbarcata anche nel mercato latino con un brano in spagnolo.

