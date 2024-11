Alla scoperta di Surianne Dalmedo, l’anima pop-rock di Gibilterra

Surianne Dalmedo è un nome poco noto nel mainstream europeo, ma si sta facendo largo nel circuito indie. Arriva da Gibilterra e la chiamano “La niña del Sur” perchè ha dentro il calore del mar mediterraneo ma anche la freschezza di un Paese tutto da scoprire a livello musicale.

“My angel”, singolo uscito alcuni mesi fa rappresenta bene la cifra stilistica che la caratterizza, un pop rock che è – per così dire – di famiglia visto che dal 2000 è la compagna di Paul Isola, leader della rock band più famosa di Gibilterra, i Breed 77. A 45 anni è uno dei più fulgidi esempi di versatilità musicale visto che passa dal latin pop, anche in spagnolo, a produzioni più internazionali ed ha collaborazioni importanti, come quelle con Suzanne Vega. Yazz e Steve Balsamo, autore gallese fra i più popolari della scena pop britannica.

Fortemente anche impegnata nella promozione del suo Paese, vanta anche la partecipazione a diversi progetti internazionali legati a questo ed altro. Diversi album all’attivo, il prossimo è in uscita nel 2025. Meritano un ascolto anche “She flies”, dal sapore più pop e “Fighting on”, oltre a “Crazy“, con delicatissime influenze jazz, altro esempio della versatilità di questa artista.

