“Dreszcze” (e non solo): il nuovo elettopop è della polacca Joulie Fox

Una carriera giovane ma già importante, visto che ha aperto i concerti di Portugal, The Man e della connazionale Daria Zawiałow. Ora Joulie Fox, cantautrice polacca è pronta per il debutto internazionale, che coincide col primo album – l’Ep Love is a Blessing- in uscita a breve. Tutto fra l’altro dopo essere stata suonata nientemeno che da Radio BBC1.

In questi giorni esce “Dreszcze”, una delle nuove produzioni in polacco, anche se la lingua artistica preferita resta l’inglese. Il pezzo è un elettropop di grande livello, che conferma la vivacità della scena musicale polacca contemporanea. Risalgono a uno o due anni fa i pezzi più celebri, sia in inglese (è il caso di “Running” e “Fever“) che in polacco come “Pod wiatr”. L’Ep come spiega lei stessa, è il frutto di un anno e mezzo di lavoro e raccoglie sia singoli già pubblicati che brani nuovi pubblicati in occasione di questa uscita.

Un lavoro interamente registrato a Londra dove ormai l’artista vive da tempo, con la produzione di James Yuill, un nome emergente della scena indipendente britannica.

Mi piace: Mi piace Caricamento...