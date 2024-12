Airplay e downloads: in mezzo ai classici del Natale pop spunta il remix degli Alphaville

TOP 10 EUROPEAN AIRPLAY

1.Bad dreams- Teddy Swims ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

2.Dancing in the flames- The Weeknd ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ

3.Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

4.Apt- Rosรจ& Bruno Mars ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

5.Birds of a feather- Billie Eilish ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

6.Forever Young- David Guetta, Alpahville & Ava Max ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

7.Taste- Sabrina Carpenter ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

8.A bar song (Tipsy)-Shaabozey ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

9.Spot a fake- Ava Max ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

10.All I want for Christmas is you – Mariah Carey ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

TOP 10 AIRPLAY EUROPEAN SONGS*

1.Forever Young- David Guetta, Alpahville & Ava Max ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

2.We Pray- Coldplay ft Little Simz, Burna Boy, Elyanna & Tini ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท

3.Stargazing- Myles Smith ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

4.Human being โ€“ Nico Santos ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช

5.Driving home for Christmas- Chris Rea ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

6.Born with a broken heart โ€“ Damiano David ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น

7.All my life- Purple Disco Machine & The Magician ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช

8.I like the way you kiss me- Artemas ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ

9.Nice to meet you – Myles Smith ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

10.I adore you โ€“ Hugel, Arash, Topic ft Deacolm ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆ

TOP 10 DOWNLOADS IN EUROPE

1.Apt- Rosรฉ & Bruno Mars ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

2.Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

3.Last Christmas- Wham ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

4.All I want for Christmas is you โ€“ Mariah Carey ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

5.Birds of a feather โ€“ Billie Eilish ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

6.Snowman-Sia ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ

7.Rockin aroung the Christmas tree-Brenda Lee ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

8.Thatโ€™s so true -Gracie Abrams ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

9.Merry Christmas Everyone โ€“ Shakin Stevens ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

10.Bad dreams- Teddy Swims ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

TOP 10 DOWNLOADS EUROPEAN SONGS*

1.Last Christmas- Wham ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

2.Merry Christmas Everyone โ€“ Shakin Stevens ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

3.Driving home for Christmas- Chris Rea ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

4.Ma meilleure ennemie- Stromae & Pomme ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ต

5.Forever Young- David Guetta, Alpahville & Ava Max ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ต ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ

6.We Pray- Coldplay ft Little Simz, Burna Boy, Elyanna & Tini ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท

7.Do they know Itโ€™s Christmas โ€“ Band Aid ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ต

8.Merry Christmas- Elton John & Ed Sheeran ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

9.Happy Xmas (War os over)- John Lennon & Plastic Ono Band ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

10.The Fairytale of The New York- The Pogues & Kirsty Maccoll ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

* si intendono โ€œeuropeeโ€ le canzoni nelle quali lโ€™interprete o gli interpreti principali sono europei, a prescindere dalla presenza o meno di eventuali altri interpreti e/o featurings. Non si considerano europee le canzoni con la presenza di un featuring europeo al fianco di un interprete di altro continente.

