Le canzoni che non sentiremo ad Eurovision 2025: “Karnaval” di Elvana Gjata

Riprendiamo come consuetudine annuale la rubrica che rende giustizia alle migliori canzoni sconfitte nelle varie selezioni nazionali per l’Eurovision in giro per l’Europa. Tocca all’Albania, dove il Festivali I Kenges ha appena incoronato l’ottimo ed interessantissimo progetto degli Shkodra Elektronike. Ma sarebbe stata una buona scelta anche “Karnaval” di Elvan Gjata, popstar nazionale della quale abbiamo parlato spesso (l’ultima volta qui) e che in passato ha collaborato anche con David Guetta.

Vincitrice del voto del pubblico, Elvana Gjata ha mancato per la seconda volta la qualificazione per l’Eurovision, ma è molto probabile che le charts nazionali le regaleranno soddisfazione. Certamente qui siamo in presenza di un brano molto “eurovisivo”, nel senso più classico, che replica nel sound e nelle movenze il clichè della connazionale – ma naturalizzata greca – Eleni Foureira, seconda per Cipro nel 2018 ma che non si identifica musicalmente con l’Albania. A conferma di questo valga il fatto che il brano è cofirmato dalla rumena Minelli, nome pesante del pop dell’Est Europa.

Ma sicuramente è un progetto che funziona e che avrebbe accontentato gli eurofan in un Eurovision dove il televoto in questo momento prevale. Allora brava l’Albania a scegliere invece un pezzo più coraggioso, meno immediato ma sicuramente più rappresentativo della produzione musicale nazionale.

