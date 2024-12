“Contratempo”, Marisa Liz e Iolanda uniscono le voci in un’intensa ballata d’amore

L’ultima segnalazione dell’anno solare è con un progetto di grande livello che mette insieme Iolanda Costa, ultima rappresentante portoghese all’Eurovision, decima con “Grito” e una che l’Eurovision lo meriterebbe ovvero Marisa Liz. Il nome forse non vi dice nulla, ma si tratta della vocalist degli Amor Electro, una band di cui parlammo già diverso tempo fa su queste colonne e che dopo un periodo di furore (tre nominations come Best Portuguese Act) ora è in pausa artistica dopo la morte del bassista.

“Contratempo”, appena uscita è una ballata potente intrisa di saudade, che è allo stesso tempo emotiva e accattivante, accompagnata da un video musicale visivamente sbalorditivo.

La canzone parla dell’intensa sensazione di essere follemente innamorato di qualcuno, tanto che vorresti poter tornare indietro nel tempo e correre dritto tra le loro braccia. Il testo toccante cattura perfettamente questo desiderio:

“Perché il mio cuore corre in senso antiorario / Voglio così tante cose / voglio tutto allo stesso tempo”.

Il brano, che esce soltanto in singolo ed è prodotto da un altro ex eurovisivo, ovvero Gui Salgueiro dei The Black Mamba, segna il ritorno alla musica di Marisa Liz due anni dopo la prima prova solista e uno dopo il primo album “Girassois e tempestades” e prosegue invece la scia di Iolanda, della quale avevamo da poco recensito l’ottimo nuovo album “Olhar pra baixo”.

