La Top 20 dei migliori brani europei secondo Euromusica

L’’ultimo post dell’anno come tradizione è riservato alla Top 20 delle migliori canzoni europee del 2024 che si chiude. Un viaggio musicale attraverso vari generi e canzoni che hanno accompagnato questo anno, per un compilation tutta da ascoltare e cantare, in attesa di festeggiare San Silvestro

Una graduatoria che come sempre, non ha alcun criterio se non quello del gusto personale della nostra redazione di Euromusica e non è pertanto guidata da dati di vendita, streaming o altro.

Qui sotto, potete vedere la playlist dei video, ordinata dalla numero 20 alla 1 con in basso la playlist video e quella su Spotify. Stavolta non vi scriviamo qui sotto la classifica testuale, per lasciarvi il piacere di scoprirla. Per la prima volta, questo ve lo spoileriamo vince un brano ultrapop del Paese che di questo genere è maestro.

L’albo d’oro

2010: A night like This-Caro Emerald

2011: Cancion de amor caducada – Melendi

2012: Standing still- Roman Lob

2013: Ça ira – Joyce Jonathan

2014: Derniere danse- Indila

2015: Love me like you- Little Mix

2016: Corzinha de Verão – Deolinda

2017: Stranger – Sigrid

2018: Toy – Netta

2019: Castles- Freya Ridings

2020: Think about things – Daõi og Gagnamagniõ

2021: Zitti e buoni – Måneskin

2022: De Diepte- S10

2023: Angelina Jordan – Love don’t let me go 🇳🇴

Mi piace: Mi piace Caricamento...