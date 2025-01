BBC Sound of 2025 incorona Chappell Roan: la sua “Good luck, babe!” ha già conquistato l’Europa

Kayleigh Rose Amstutz in arte Chappell Roan vince il BBC Sound of 2025. Una vera e propria incoronazione per l’artista americana,solo la terza statunitense a vincere il riconoscimento della radio e tv britannica in 25 anni (gli ultimi a riuscirci erano stati The Bravery giusto vent’anni fa). Ad incoronarla in questo premio virtuale, un parterre di oltre 200 fra musicisti, dj, speaker musicali e radiofonici di tutto il Regno Unito chiamati ad identificare il nome su cui puntare per il nuovo anno, quello sul quale fare previsioni di successo, principalmente fra gli artisti britannici o anglofoni ma non soltanto.

Dietro di lei si piazzano Ezra Collective (ne avevamo parlato qui), Barry Can’t Swim, l’altro big delle charts Myles Smith e gli English teacher. La short list comprendeva anche Confidence Man, Doechii, Good Neighbours, KNEECAP, Mk.gee e Pozer. Per far parte del sondaggio, gli artisti non devono avere avuto più di due album nella top 10 britannica o due singoli nella top 10 britannica entro il 30 settembre 2024.

Un sondaggio che sin qui non ha quasi mai fallito, BBC Sound Of, se è vero che alcuni vincitori sono diventati poi effettivamente nomi di successo (la norvegese Sigrid, Celeste, FLO, Pink Pantheress, Sam Smith, Years & Years, Jessie J, Ellie Goulding, Corinne Bailey Rae, Mika, Keane, 50 Cent, Adele), ma anche fra coloro che sono arrivati nella short list hanno avuto o hanno tuttora successo. Last Dinner Party, il gruppo alt-rock vincitore dello scorso anno è andato in cima alle classifiche con il loro album di debutto, “Prelude to ecstasy”.

E stavolta il successo è già in corso visto che Chappell Roan, classe 1998, lanciata dalla sua partecipazione come opener al tour di Olivia Rodrigo è già in testa a tutte le classifiche europeee con la straordinaria “Godd luck, Babe1”, che fa da traino all’album d’esordio “The Rise and Fall of a Midwest Princess”: 16 dischi di platino e 5 d’oro, già quasi 10 milioni di copie vendute, la canzone ha già raggiunto come dicevamo i vertici delle classifiche. Naturalmente ancora una volta meno che in Italia, dove nonostante il disco d’oro, la canzone ha raggiunto al massimo il numero 65.

Numeri importanti per Chappell Roan: oltre 3 milioni di followers su TikTok, 100 milioni di ascolti, e canzoni dal sound anni 80, accompagnati da una forte presenza scenica, la passione per i travestimenti e l’attivismo LGBTQIA+ figlio anche della sua omosessualità, per la quale ha dovuto scontrarsi con la famiglia cattolica e conservatice del Midwest che durante l’infanzia le insegnava che “essere fay è una cosa cattiva, un peccato”

Mentre da noi domina la trap, il mondo ascolta Chappel Roan, che è fra l’altro la grande favorita per la vittoria del Grammy Award al miglior artista esordiente.

