Road to Eurovision 2025: le scelte di Spagna, Belgio e Slovenia. Grandi ritorni e nomi a sorpresa

Fine settimana scoppiettante per il percorso di avvicinamento all’Eurovision Song Contest 2025 con tre finali nazionali e due vincitori che faranno discutere non poco. A vincere EMA (Evrovizijska Melodija), il concorso nazionale sloveno è stato infatti Klemen Slakonja, un performer, attore ed intrattenitore. Più volte conduttore dello stesso show a cui a preso parte, stavolta era in gara con una ballata da lui sstesso scritta. Il “Fiorello” sloveno approda dunque all’Eurovision 2025 e sta già facendo il giro il celebre interval act di qualche anno fa nel quale realizzò una parodia in soli 5 minuti di tutte le entries slovene per l’Eurovision della storia.

Risultato più che scontato in Spagna dove una volta eliminati i nomi più famosi, la vittoria è andata alla favorita del pubblico, capace di ribaltare il voto della giuria con un poderoso 38 percento al televoto (su 8 finalisti). Melodía Ruiz Gutiérrez in arte Melody, a 35 anni è già in cerca di rilancio, dopo aver sfiorato l’Eurovision nel 2009 – quando perse per colpa del televoto dopo aver chiuso alla pari con Soraya, che poi rappresentò la Spagna – e poirta in gara “Esa diva”, una canzone dal sapore vintage che sembra flamenca ma è scritta da svedesi. Non sarà facile conquistare il pubblico eurovisivo, che di solito non si lascia abbindolare facilmente da queste “fedeli riproduzioni”. Qui la scheda completa di Melody.

In Belgio vittoria a sorpresa per Red Sebastian con il brano “Strobe lights”. La grande favorita Mentissa è solo terza (ne riparleremo) e il brano sta molto dividendo. Certo è che un’autentica landslide tra televoto e giuria – 288 punti di vantaggio sulla seconda – gli ha consegnato il ticket per la Svizzera.

Seppe Guido Yvonne Herreman, classe 1999, di Ostenda, partecipò appena quattordicenne alla versione belga di Got Talent ma poi non è ancora riuscito ad emergere. Un album e un EP all’ all’attivo. Questa la situazione attuale.

Prima Semifinale

Prima metà:

🇸🇪 Svezia

🇺🇦 Ucraina

🇸🇮Slovenia- Klemen con “How musch time do we have left?”

🇮🇸 Islanda

🇪🇪 Estonia

🇵🇱 Polonia

🇵🇹 Portogallo

Seconda metà:

🇳🇱 Paesi Bassi- Claude

🇦🇿 Azerbaigian

🇦🇱 Albania – Skodra Elektronike con “Zjerm”

🇸🇲San Marino

🇧🇪 Belgio- Red Sebastian con “Strobe lights”

🇨🇾 Cipro- Theo Evan

🇭🇷 Croazia

🇳🇴 Norvegia

Paesi del “Big 5” che votano durante la prima semifinale:

🇨🇭 Svizzera

🇮🇹 Italia

🇪🇦 Spagna- Melody con “Esa diva”

Seconda Semifinale

Prima metà:

🇦🇹 Austria- JJ

🇱🇹 Lituania

🇦🇲 Armenia

🇲🇪 Montenegro- Nina Žižić con “Dobro dosli”

🇬🇷 Grecia- Klavdia con “Asteromata”

🇮🇪 Irlanda

🇦🇺 Australia

🇱🇻 Lettonia

Seconda metà:

🇨🇿 Cechia – Adonx con “”Kiss Kiss Goodbye”

🇮🇱 Israele- Yuval Raphael

🇲🇹Malta

🇫🇮 Finlandia

🇩🇰 Danimarca

🇱🇺Lussemburgo- Laura Thorn con “La poupée monte le son”

🇬🇪 Georgia

🇷🇸Serbia

Paesi del “Big 5” che votano durante la prima semifinale:

🇫🇷 Francia- Louane

🇩🇪 Germania

🇬🇧 Regno Unito.

Mi piace: Mi piace Caricamento...