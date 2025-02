Road to Eurovision 2025: l’Estonia canta gli italiani “mafia ed espresso”. Le scelte di Lituania, Norvegia, Polonia, Armenia

Mentre in Italia le attenzioni erano concentrate su Sanremo, nel resto d’Europa andava in scena un’altra settimana all’insegna delle selezioni eurovisive. Apre la Polonia, che venerdì ha consegnato il biglietto a Justyna Steczkowska: a 52 anni l’artista torna all’Eurovision 30 anni dopo la prima partecipazione datata 1995 e dopo essere diventata nel frattempo, un nome pesante del pop nazionale. Il brano che porterà a Basilea si intitola “Gaja”.

In contemporanea con Sanremo hanno scelto Estonia, Lettonia e Norvegia. Farà molto rumore da noi la scelta estone: il concorso nazionale Eesti Laul ha infatti premiato il rapper leader delle classifiche Tommy Cash con un brano sugli stereotipi degli italiani dal titolo “Espresso Macchiato” eseguito in un misto di inglese e broccolino, ovvero l’italiano mescolato ai termini inglesi parlato dagli italiani di Brooklyn, normalmente associato anche a personaggi come quelli raccontati ne “Il Padrino”.

Mi money numeroso, I work around the clocko

That’s why I’m sweating like a mafioso

Interessante la scelta norvegese. La selezione, monca dei due favoriti (una era Angelina Jordan, di cui abbiamo parlato qui e che vive negli States, dove è rimasta bloccata per via degli incendi di Los Angeles) ha comunque incoronato un pezzo degnissimo, ovvero “Lighter” del diciottenne Kyle Alessandro, due anni fa in gara nel Melodi Gran Prix con gli Umami Tsunami.



Meno interessante la proposta lituana: sarà la band dei Katarsis con “Tavo akys” a cantare a Basilea. In Armenia, finale nazionale svoltasi domenica, sconfitta la grande favorita Athena Manoukian c la cantante greca di origine armena, che avrebbe dovuto patecipare nel 2020 se l’edizione non fosse stata annullata per il Covid, ha dovuto cedere il passo a Pargev Vardanyan, in arte Parg, musicista folk pop con base in Russia (di recente ha aperto i concerti di Zaz e Rosa Linn), col brano “Survivor”

Prima Semifinale

Prima metà:

Svezia

Ucraina- Ziferblat con “Bird of Pray”

Slovenia- Klemen con “How musch time do we have left?”

Islanda

Estonia- Tommy Cash con “Espresso Macchiato”

Polonia- Justyna Steczkowska con “Gaja”

Portogallo

Seconda metà:

Paesi Bassi- Claude

Azerbaigian

Albania – Skodra Elektronike con “Zjerm”

San Marino

Belgio- Red Sebastian con “Strobe lights”

Cipro- Theo Evan

Croazia

Norvegia – Kyle Alessandro con “Lighter”

Paesi del “Big 5” che votano durante la prima semifinale:

Svizzera

Italia

Spagna- Melody con “Esa diva”

Seconda Semifinale

Prima metà:

Austria- JJ

Lituania – Katarsis con “Tavo Akys”

Armenia- Parg con “Survivor”

Montenegro- Nina Žižić con “Dobro dosli”

Grecia- Klavdia con “Asteromata”

Irlanda- Emmy con “Laika Party”

Australia

Lettonia. Tautumeitas con “Bur man laimi”

Seconda metà:

Cechia – Adonx con “Kiss Kiss Goodbye”

Israele- Yuval Raphael

Malta- Miriana Conte con “Kant”

Finlandia- Erika Vikman con “Ich komme”

Danimarca

Lussemburgo- Laura Thorn con “La poupée monte le son”

Georgia

Serbia

Paesi del “Big 5” che votano durante la prima semifinale:

Francia- Louane

Germania

Regno Unito- Remember Monday

