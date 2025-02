Le canzoni che non sentiremo ad Eurovision 2025: “Made of” di Goldielocks

Goldielocks è un nome già noto nel panorama della scena indipendente europea: l’avevamo trovata lo scorso anno all’Eurosonic Noorderlag, lo showcase festival di Groningen.Ella Mäntynen, 23 anni, ha accarezzato il sogno di partecipare all’Eurovision 2025 visto che era in concorso con “Made of” al concorso nazionale finlandese. Un brano molto forte ed estremamente contemporaneo che però non è stata supportato da una altrettanto forte performance e così purtroppo non ce l’ha fatta, chiudendo seconda.

Ma il brano merita un ascolto perchè questa artista è in rampa di lancio e pronta a spiccare il volo, dalla natìa Carelia alla conquista almeno del Nord Europa. Goldielocks si chiama così perchè è – parole sue – “una rock star nel guscio di una pop star”, ispirandosi al personaggio di Hannah Montana. Di stanza a Berlino, Goldielocks ha iniziato come autrice per alcuni nomi di spicco del pop finlandese come Isac Elliot, ABREU e Sara Siipola, debuttando come solista nel 2023 con un primo singolo, un Ep e un tour in giro per la Finlandia.

