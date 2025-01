Tutto pronto per l’Eurosonic Noorderslag: focus sull’Italia, Big Mama e La Niña fra i big presenti

Sarà molto ricca quest’anno la presenza di italiani all’Eurosonic Noorderslag, il tradizionale showcase festival europeo vetrina per il meglio della musica indipendente europea, in programma quest’anno da 15 al 18 Gennaio 2024 in varie location di Groningen e in streaming.

Di questi, tre sono particolarmente rilevanti: parliamo di Big Mama, di Daniela Pes, nome di cui Euromusica aveva parlato in tempi non sospetti e vincitrice della Targa Tenco per la migliore Opera Prima e di La Niña, al secolo Carola Moccia “la Rosalia italiana”, già vista anche nella fiction La voce che hai dentro con Massimo Ranieri e che proprio con Big Mama si era esibita nella serata cover di Sanremo 2024.

Tutte e tre si esibiranno venerdi 17. La rapper campana – segnalata per l’evento fra l’altro dalla BBC – sal Rebostudio dalle 22.10 alle 22.50. La cantautrice sarda, che è anche fra le candidate al Music Moves Europe Talent Awards ma comunque ha dalla sua segnalazioni da testate come Rolling Stone ed Euronews da mezzanotte alle 0.40 allo Stadsschouwburg. La Niña al Rebostudio dalle 0.50 all’1.30.

Il maxi concerto è organizzato dall’omonima associazione, insieme con varie radio europee, il conrcuito dei festival della scena indipendente europea, in collaborazione col Reperbahn Festival, sotto l’egida di EBU e Commissione Europea. Si parte alle 18 del 15 Gennaio e si va avanti fino alle 2 di notte in ognuno dei quattro giorni. Non c’è una diretta ma l’evento è proposto sui canali ufficiali con ampi spezzoni.

Gli altri sono il pianista elettrojazz Dario Bassolino, la band veneta Post Nebbia, il progetto che mescola elettronica, beatboxing e sonorità da cinema Kyoto capitanato da Roberta Russo, il progetto dance One Eat One; la cantante jazz Evita Polidoro; la punk rock band-emo Comrad; la band latin pop España Circo Este (che ha fatto da supporter a Manu Chao, Gogol Bordello, Dubioza Kolektiv e Shaggy), il dj e producer Indian Wells aka Pietro Iannuzzi, l’altro dj Okgiorgio; la cantautrice R.Y.F (al secolo Francesca Morello); il giovanissimo dj Kharfi (già protagonista su BBC1). Complessivamente, contanto anche alcuni progetti transnazionali, gli italiani presenti sono 18. Il calendario delle esibizioni degli italiani è a questo link.

All’Italia sarà dedicato un focus speciale mercoledì 15 dalle 17 alle 17.30 al Kleine Zaal Foyer nell’ambito del più ampio show case in programma sempre il 15 dalle 16.20 alle 18.50 al Marathonzaal. Ancora, dalle 12 alle 13 al Marathonzaal ci sarà una tavola rotonda dedicata sempre all’Italia. Si parlerà del mercato musicale italiano, con la presenza di esponenti di Assomusica e numerosi altri esperti del settore. Modera il panel – in inglese – Nur Al Habash, giornalista, già caporedattrie di Rockit e attualmente direttore creativo della Milan Music Week e parte del British Council Italy’s Cultural Advisory Board.

Dopo molti anni di lavoro per rafforzare la musica italiana all’estero siamo pronti a presentarci con un’ondata di incredibili musicisti e professionisti della musica di valore. Gli ultimi anni hanno visto un’impressionante crescita economica e culturale per l’industria musicale italiana, e riteniamo che il 2025 sia il momento giusto per accendere la luce sulla nostra scena per collegarla ulteriormente al mondo. C’è ancora così tanto potenziale per crescere e non vediamo l’ora di salire al centro della scena dell’Eurosonic”.

Il responsabile del programma di ESNS Robert Meijerink è orgoglioso di avere l’Italia a bordo come paese di riferimento per la 39. edizione di ESNS

Siamo lieti di dare il benvenuto all’Italia come Focus Country di ESNS 2025. L’Italia ha una storia notevolmente ricca di vari generi e attualmente ha un mercato interno molto forte con sempre più attenzione all’export. Non vediamo l’ora di mostrare i migliori artisti emergenti dall’Italia e Focus sulla sempre crescente e interessante scena musicale dal vivo, tra cui un’impressionante quantità di luoghi e festival

Il Focus Italy è supportato da Italia Music Export, Emilia Romagna Music Commission, Ater Fondazione, Regione Puglia – Puglia Sounds, partner nazionale dell’Unione Europea di Radio, European Talent Exchange partner festival Apolide Festival, Home Festival, Linecheck Music Meeting & Festival, Sudwave Festival e Ypsigrock Festival, e ESNS.

Gli altri big internazionali presenti

Dall’Eurovision Song Contest spazio poi al finlandese Käärjä, all’olandese S10 e al secondo classificato di questa edizione, il croato Baby Lasagna.

Saranno presenti anche diversi nomi già piuttosto famosi della scena europea: gli olandesi Frenna (rapper); e Naomi Sharon (cantautrice, ne abbiamo parlato qui); il cantautore belga Berre, già con alcune numero 1 all’attivo; il cantautore spagnolo St.Pedro, rivelazione dell’ultimo Benidorm Fest; le cantautrici norvegesi Delara, Ella Marie (qui il nostro articolo) e Hillari; la cantautrice nippo-danese Mina Okabe, segnalata da Apple Music e Spotify come una delle artiste di maggior spicco nel 2023; la cantautrice finlandese Goldielocks, già piuttosto nota nel circuito dei festival indipendenti; la polacca Joulie Fox (qui il nostro articolo). Il programma completo è a questo link.

Il 16 Gennaio si assegna, sempre nell’ambito dell’evento, anche il premio Music Moves Europe il premio supportato da Creative Europe e Unione Europea rivolto agli artisti emergenti che rappresentano il suono europeo di oggi e di domani. Le nomination sono a questo link: l’Italia, come detto spera con Daniela Pes: sarebbe un successo importante per il crossover dialettale, che non sempre ottiene i riconoscimenti che merita.

