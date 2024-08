Airplay e downloads: Sabrina Carpenter, Sevdaliza e Myles Smith in testa

Continua il dominio di Sabrina Carpenter, Sevdaliza e Myles Smith: sono loro i protagonisti anche questa settimana

I 10 SINGOLI PIUโ€™ SUONATI IN EUROPA

1.Espresso-Sabrina Carpenter ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

2.Stargazing- Myles Smith ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

3.Austin- Dasha ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

4.Belong together โ€“ Mark Ambor ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

5.Feelslikeimfallinginlove- Coldplay

6.Houdini- Eminem ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

7.A bar song (Tipsy)-Shaabozey ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

8.Beautiful things โ€“ Benson Boone ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

9.Too sweet- Hozier ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช

10.I like the way you kiss me- Artemas ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ

I 10 SINGOLI EUROPEI PIUโ€™ SUONATI

1.Stargazing- Myles Smith ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

2.Feelslikeimfallinginlove- Coldplay ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

3.Too sweet- Hozier ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช

4.I like the way you kiss me- Artemas ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ

5.Illusion- Dua Lipa ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

6.Whatever-Kygo & Ava Max ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

7.Free- Calvin Harris & Ellie Goulding ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

8.Honey Boy โ€“ Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso ft Nile Rodgers, Shenseea ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

9.For life- Kygo, Zak Bel, Nile Rodgers ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช

10.Fire- Meduza, OneRepublic, Leony ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช

I 10 SINGOLI PIUโ€™ VENDUTI IN EUROPA

1.Espresso-Sabrina Carpenter ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

2.Birds of a feather โ€“ Billie Eilish ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

3.Houdini- Eminem ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

4.Alibi-Sevdaliza, Pabllo Vittar, Yseult ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท

5.Austin- Dasha ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

6.Belong together-Mark Ambor ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

7.Feelslikeimfallinginlove- Coldplay ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

8.Gata only โ€“ Floyymenor & Chris MJ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ

9. Stumblin’in – Cyril ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

10.Stargazing -Myles Smith ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

I 10 SINGOLI EUROPEI PIUโ€™ VENDUTI

1.Alibi-Sevdaliza, Pabllo Vittar, Yseult ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท

2.Feelslikeimfallinginlove- Coldplay ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

3.I like the way you kiss me- Artemas ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พ

4.Stargazing -Myles Smith ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง

5.Move- Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso, Malachii ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

6.Too sweet- Hozier ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ช

7.I donโ€™t wanna wait โ€“ David Guetta & One Republic ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

8.Guess- Charli XCX & Billie Eilish ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ

9.Bauch beine po- Shirin David ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช

10.Spider- Maitre Gims& Dystinct ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท

