Road to Eurovision 2025: le scelte di Croazia, Danimarca, Germania, Serbia e Australia. La situazione

Prosegue ancora il percorso di avvicinamento all’Eurovision Song Contest 2025 in programma dal 13 al 17 Maggio prossimi alla St.Jakobshalle di Basilea. Novità arrivano da Croazia, Danimarca, Serbia, Germania, Australia e Paesi Bassi.

Esito a sorpresa in Serbia dove a mettere in fila tutti i favoriti è stato un nome abbastanza fuori pronostico quello di Princ. La sua “Mila” ha convinto pubblico e giurie. Escono sconfitte il collettivo di drag-queen Harem Girls (2. posto), la rapper Mimi Mercedez (5. posto) e la cantautrice di origini kosovare Tam (6. posto).Stefan Zdravković, meglio noto come Princ, è stato frontman di diverse band, classe 1993, da solista ha partecipato prima a The Voice of Bulgaria e poi nel 2023 sempre alla selezione serba.

In Danimarca, un Melodi Grand Prix modestissimo a livello qualitativo incorona Sissal, che dunque diventa la seconda cantante della Isole Far Øer a partecupare all’Eurovision dopo Reiley (2023). Jóhanna Norðberg Niclasen, un solo EP all’attivo ma diverse collaborazioni importanti, ha battuto anche il più famoso in concorso, ovvero Tim Schou, ex voce degli A Friend in London, in gara all’Eurovision 2011 con “New Tomorrow”.

In Germania, a sorpresa vincono i gemelli austriaci Abor e Tynna, che con “Baller” riportano il tedesco in gara dopo 18 anni e un brano completamente in tedesco dopo 27 (ultimo brano “Guildo hat euch libe” di Guildo Horn). I due ragazzi sono piuttosto popolari per aver aperto i concerti di Nina Chuba. Clamorosa sconfitta dei Magazin in Croazia: la storica band, che cercava il ritorno 30 anni dopo la sua partecipazione insieme con Lidia Horvath Dunjko e “Nostalgija” ha chiuso solo terza, penalizzata dal televoto: in Svizzera andrà Marko Bosnjak con “Poison Cake”. Il ventenne bosniaco, vincitore da bambino di un popolare talent show croato, è alla prima vera grande esperienza dopo diversi singoli di buon riscontro.

Prima volta di un brano in francese per i Paesi Bassi, che hanno presentato “C’est la vie”, del congolese rifugiato Claude (ne avevamo parlato qui). A rappresentare l’Australia sarà invece Marty Zambotto, in arte Go-Jo, cantautore di origini italiane, col brano “Milkshake man”.

Prima Semifinale

Prima metà:

Svezia

Ucraina- Ziferblat con “Bird of Pray” (lingua: inglese,ucraino)

Slovenia- Klemen con “How musch time do we have left?” (lingua: inglese)

Islanda VÆB con “Róa” (lingua: islandese)

Estonia- Tommy Cash con “Espresso Macchiato” (lingua: inglese, broccolino)

Polonia- Justyna Steczkowska con “Gaja” (lingua: polacco)

Portogallo

Seconda metà:

Paesi Bassi- Claude con “C’est la vie” (lingua: francese)

Azerbaigian- Mamagama con “Run with U” (lingua: inglese)

Albania – Skodra Elektronike con “Zjerm” (lingua: albanese)

San Marino

Belgio- Red Sebastian con “Strobe lights” (lingua: inglese)

Cipro- Theo Evan

Croazia- Marko Bosnjak con “Poison cake” (lingua: inglese)

Norvegia – Kyle Alessandro con “Lighter” (lingua: inglese)



Paesi del “Big 5” che votano durante la prima semifinale:

Svizzera

Italia- Lucio Corsi con “Volevo essere un duro” (lingua: italiano)

Spagna- Melody con “Esa diva” (lingua: spagnolo)

Seconda Semifinale

Prima metà:

Austria- JJ con “Wated love” (lingua: inglese)

Lituania – Katarsis con “Tavo Akys” (lingua: lituano)

Armenia- Parg con “Survivor” (lingua: inglese)

Montenegro- Nina Žižić con “Dobro dosli” (lingua: montenegrino)

Grecia- Klavdia con “Asteromata” (lingua: greco)

Irlanda- Emmy con “Laika Party” (lingua: inglese)

Australia- Go Jo con “Mikshake Man” (lingua: inglese)

Lettonia. Tautumeitas con “Bur man laimi” (lingua: lettone)

Seconda metà:

Cechia – Adonx con “Kiss Kiss Goodbye” (lingua: inglese)

Israele- Yuval Raphael (lingua: inglese, francese, ebraico)

Malta- Miriana Conte con “Kant” (lingua: inglese)

Finlandia- Erika Vikman con “Ich komme” (lingua: finlandese)

Danimarca Sissal con “Hallucination” (lingua: inglese)

Lussemburgo- Laura Thorn con “La poupée monte le son” (lingua: francese)

Georgia

Serbia Princ con “Mila” (lingua: serbo)

Paesi del “Big 5” che votano durante la prima semifinale:

Francia- Louane (lingua: francese)

Germania – Abor & Tynna con “Baller” (lingua:tedesco)

Regno Unito- Remember Monday (lingua: inglese)



