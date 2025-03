Gabry Ponte da Sanremo all’Eurovision 2025: “Tutta l’Italia” canta per San Marino

Gabry Ponte con “Tutta l’Italia” vola all’Eurovision Song Contest 2025 in rappresentanza di San Marino. Questo l’esito della quarta edizione del San Marino Song Contest, già Una Voce per San Marino, andato in scena al Teatro Comunale di Dogana, nella Repubblica di San Marino. Un’edizione complessivamente di buon livello, con brani interessanti soprattutto sul fronte dei big invitati dall’organizzazione. Resta da registrare invece, la parte delle selezioni, che ha promosso 11 brani non tutti all’altezza.

Per San Marino una grandissima occasione di superare il turno perchè si esibirà nella seconda metà della prima semifinale, martedì 11 Maggio: sarà l’esibizione in cui voterà anche l’Italia. Gabry Ponte arriva per la prima volta all’Eurovision in prima persona dopo aver prodotto i Maraaya (2015) ed essere stato l’autore del brano di Lumix ft Pia Maria (2022).

La classifica del San Marino Song Contest 2025

La Giuria del San Marino Song Contest era composta dal presidente Luca De Gennaro – critico musicale, Dj e conduttore radiofonico italiano; Roberto Sergio – Direttore Generale Rtv San Marino; Federica Gentile – conduttrice e autrice televisiva e radiofonica; Mario Andrea Ettorre – direttore marketing SIAE; Ema Stokholma – scrittrice e conduttrice radiofonica e televisiva. La Giuria ha votato in preascolto e poi successivamente con una seconda votazione per la resa live.Il direttore artistico Massimo Bonelli aveva inoltre la facoltà di assegnare 10 punti bonus ad un solo artista

Gabry Ponte – “Tutta l’Italia“ (Italia) The Rumpled – “You get me so high” (Italia) Teslenko – “Storm” (Ucraina) Elasi – “Lorella“ ” (Italia) Boosta – “BTW” ” (Italia) Besa – “Tiki” (Albania) CRL – “Juliet” (Svezia) Giacomo Voli -“Ave Maria” (Italia) Questo e Quello – “Bella balla” (Italia) Paco – “Until the end” (San Marino) Pierdavide Carone – “Mi vuoi sposare?“ ” (Italia) Marco Carta – “Solo fantasia” (Italia) Angy Sciacqua – “I” (Belgio) (13 ex aequo) Haymara – “Tomame las manos” (Italia) Silvia Salemi – “Coralli” (Italia) Bianca Atzei – “Testacoda” ”(Italia) Vincenzo Capua – “Sei sempre tu” (Italia) King Foo – “The edge of the world” (Slovenia) Taoma – “NPC” (Italia) Luisa Corna – “Il giorno giusto“ ”(Italia)

Il premio della critica

Il premio della critica è stato asseganto da una giuria composta da Stefano Mannucci (Il Fatto Quotidiano, presidente e già in giuria Rai nel 2021), Angela Calvini (Avvenire), Carmen Guadalaxara (Il Tempo), la vice capo degli spettacoli della agenzia AdnKronos Antonella Nesi, e Valerio Baroncini (vicedirettore Il Resto del Carlino). La giuria ha premiato Pierdavide Carone.

Altri premi collaterali

Premio Ludovico Di Meo (Miglior emergente): Angy Sciacqua

Premio Una Voce per San Marino (al sammarinese): The Rumpled

Ospiti della serata Senhit, tre volte rappresentante eurovisiva (2011, 2020 cancellata per la pandemia e 2021), Al Bano che ha ricevuto il premio alla carriera dalle mani del segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati e La Rappresentante di Lista, oltre a Cristiano Malgioglio, seduto in platea, chiamato un paio di volte sul palco dai conduttori Francesco Facchinetti e Flora Canto.

