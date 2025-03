“Language of love”: Alessandra Mele è bilingue e in versione latina

Riecco con un nuovo singolo Alessandra Mele, la cantante ligure ormai di stanza in Norvegia, terra della madre e che ha rappresentato all’Eurovision 2023 con il brano “Queen of kings”, chiudendo quinta. In questi giorni esce con un deliziosissimo singolo dal sapore latino e bilingue, dal titolo “Language of love”.

Dopo l’Eurovision per Alessandra Mele due anni importanti, anche se meno ricchi di successi discografici: il singolo d’esordio, con cui ha preso parte all’Eurovision dopo aver vinto la versione norvegese di The Voice aveva vinto 4 dischi di platino superando i 15 milioni di copie fra download e streaming a pagamento, trainando l’album “Best year of my life”, del cui singolo avevamo parlato qui. Per lei fra l’altro anche una recente partecipazione alla versione coreana de Il Cantante Mascherato.

Nel frattempo, come in questo brano, continua ad alternare l’inglese e l’italiano nella speranza prima o poi che anche il Festival di Sanremo si accorga di lei.

