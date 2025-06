Pride Month Songs 2025: “I know I love you” di Tone Sekelius

Giugno è il mese del Pride e noi di Euromusica lo celebriamo a dovere, convinti come siamo qui in redazione che famiglia è dove c’è amore e che il matrimonio è un diritto e non un privilegio. Abbiamo dunque scelto di celebrarlo proponendo lungo questo mese una serie di canzoni a tema.

Andiamo in Svezia con Tone Sekelius, nome abbastanza popolare nella scena nordeuropea. Artista transessuale, è uscita di recente con la delicatissima ballta “I know i love you” che nel video celebra il senso dell’amore universale, che non fa differenza di orientamenti sessuali.

Classe 1997, due partecipazioni al Melodifestivalen all’attivo, Tone Sekelius è molto attiva sui social anche come influencer e ovviamente come attivista LGBT. Una serie di singoli incisi dal 2017, anno in cui fu lanciata da “Awakening” (e non aveva ancora effettuato la transizione, l’artista è stata protagonista anche in diversi Pride, sia in Svezia che in giro per la Scandinavia.

GUARDA TUTTE LE CANZONI DEL PRIDE MONTH

Mi piace: Mi piace Caricamento...