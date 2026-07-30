“Rožce”, i Maraaya cantano l’amore litigarello… e lo dicono con un fiore

Tornano i Maraaya, con la loro hit estiva “Rožce”. Il duo sloveno, protagonista ad Eurovision 2025 con “Here for you” e più di recente ad Una voce per San Marino con l’inno di pace “Alu Alu”, propongono di nuovo il loro sound fresco ed orecchiabile. Melodia da fischiettare, certo, ma come al solito anche un pò di riflessione nel testo.

Maraaya hanno spesso creato canzoni sull’amore, la famiglia, i punti di svolta della vita, il passaggio e i momenti di tutti i giorni, ma questa volta hanno affrontato un tema in cui quasi ogni coppia – come sono loro in effetti nella vita – si riconoscerà. “Rožce” (Rose) racconta infatti la relazione di due persone che si amano, anche se a volte arrivano a litigare al punto di lasciare spazio alla rabbia reciproca. Ma l’amore è più forte e così quella persona che un momento di fa irritare, quello dopo ti scioglie il cuore.

La canzone parla dunque di quei giorni in cui i partner sono come un cane e un gatto, come Marte e Venere. Quando ci sono disaccordi, silenzio o piccole rimostranze a causa delle cose quotidiane. Ma allo stesso tempo, ci ricorda che la riconciliazione spesso non richiede grandi parole o sorprese costose. A volte basta un gesto sincero, una piccola attenzione o un semplice bouquet di fiori raccolti dal cuore.

Dicono i Maraaya della loro canzone:

I fiori non sono solo fiori. Sono un simbolo di poter fare un passo verso l’altro, dire ‘scusa’, per dimostrare che ci tieni e che, nonostante tutte le differenze, decidi sempre di amare. A volte qualcuno ci dice: “Sei sicuro di non litigare mai”. Oh, quanto si sbaglia. Naturalmente, i disaccordi fanno parte di qualsiasi relazione, e dipende da te come li approcci. La canzone descrive in realtà come la affrontiamo. La parte che ci dice che ci siamo promessi che eravamo ancora giovani, che non ci siamo mai addormentati “argomentando” su alcune insensate liti quotidiane, è reale

“Rožce” è dunque un omaggio a tutte le coppie che sanno che l’amore non riguarda mai una lite, ma che dopo ogni lite trovi sempre un modo per tornare l’uno accanto all’altro.