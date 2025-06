“Weightless”, la nuova intensa ballad in inglese di Arilena Ara

Torna uno dei nomi più interessanti della scena musicale balcanica, ovvero Arilena Ara. Il suo sogno eurovisivo si è interrotto per il Covid, visto che avrebbe dovuto rappresentare l’Albania nel 2020 col brano “Fall from the sky”, nell’edizione cancellata per la pandemia.

Bellezza travolgente e ottima capacità di scrittura, l’artista di Scutari è comunque un nome di primissimo piano nel pop nazionale che ora torna con una ballad intensa in inglese, dal titolo “Weightless”. Un solo album- ma da primato – all’attivo, una lunga scia di singoli al primo posto e diverse partecipazioni televisive di rilievo, l’ultima delle quali come giudice di X Factor, durante la quale presentò “Bukuroshe”, in coppia con Young Zerka.

Di recente è uscito anche “Zero Grade”, brano che la vede in coppia con Pirro Çako, autore del brano e nome di spicco della musica pop del Paese delle Aquile, un brano che avrebbe dovuto prendere parte al concorso Kenga Magjike, ma che poi per motivi ignoti il duo ha ritirato dalla gara.

