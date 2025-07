Top of the charts: con Ed Sheeran e Alex Warren impresa di Pupo, primo in Austria

🇦🇱

SINGOLI:Escobar-Finem

ALBUM:Salihi x Ferizi (Extended Explicit Version)- Mc Kresha & Lyrical Son



RADIO: The door- Teddy Swims



SINGOLI: Pust’ Bog budet ryadom s tvoimi planami- Macan

ALBUM: Bratland- Macan



SINGOLI: Jupiter- Raf Camora & Apache 207

ALBUM: Insieme-Pupo



SINGOLI:Yerinde Dur-Sefo & Demet Akalın

ALBUM: Bratland- Macan



SINGOLI Fiandre: Atlas- Pommelien Thijs

SINGOLI Vallonia: Ordinary-Alex Warren

RADIO Germanofona: The emptiness machine- Linkin Park

ALBUM Fiandre: From Zero-Linkin Park

ALBUM Vallonia: Beyah -Damso



SINGOLI:The weekend- Leony ft Imran

ALBUM: Muse-Jimin



SINGOLI: Azizam-Ed Sheeran

ALBUM: Jackboys 2 – JACKBOYS & Travis Scott



SINGOLI: Tec 9 – Jala Brat



SINGOLI:Pistácie – Calin feat. Sofian Medjmedj

ALBUM: Khaosan- Benny Cristo & Sofian MedjMedj



SINGOLI:Ordinary-Alex Warren

ALBUM: Bratland-Macan



SINGOLI nazionali Atlas– Martin Kosovec

SINGOLI internazionali: Sapphire-Ed Sheeran

ALBUM nazionali:Hodočasnik-Marko Perković Thompson

ALBUM internazionali:More-Pulp



SINGOLI:En drøn om et menneske- Aphaca

ALBUM: AW- Annika



SINGOLI: Ordinary- Alex Warren

ALBUM: Bratland-Macan



SINGOLI: Oma Vika-Isac Elliot

ALBUM: Denim- Averagekidluke



SINGOLI:Airforce Blanche- Gims & Jul

ALBUM Le nNord se souvient: l’Odyssée – Gims



SINGOLI:Guli gavgzavne kveq’nada-Vazah & Tamar



SINGOLI:Ordinary-Alex Warren

ALBUM:Kpop Demon Hunters – Colonna sonora originale



SINGOLI: Dior- Mk ft Chrystal

ALBUM:Moisturizer – Wet Leg



SINGOLI nazionali: Listeia-Rack

SINGOLI internazionali I Adore You– Topic, HUGEL, Arash ft Daecolm

ALBUM:Ta Thalassina Tou Pariou- Yannis Parios



SINGOLI Manchild- Sabrina Carpenter

ALBUM Time flies 1994-2009- Oasis



SINGOLI: Ordinary – Alex Warren

ALBUM: Swag – Justin Bieber



SINGOLI nazionali- Kama Tov shabat- Ishay Ribo

SINGOLI Internazionali: Manchild- Sabrina Carpenter

ALBUM: Tisminim shel prida- Omer Adam



SINGOLI:A me mi piace- Alfa & Manu Chao

ALBUM: Rapper-Niki Savage



SINGOLI: Blessings- Calvin Harris ft Clementine Douglas

ALBUM:Bratland-Macan



SINGOLI Žvėris- Jessika Shy

ALBUM: Žvėris- Jessika Shy



SINGOLI:Ordinary- Alex Warren

ALBUM:KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale



SINGOLI: Olny you- Shouse & Cubsport

ALBUM:Roze suze – Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI nazionali Supersonic- Mariah Mangion

SINGOLI internazionali:Ordinary – Alex Warren

ALBUM:KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale



SINGOLI:Să Nu Uiți Cât Te-am Iubit- Irina Rimes

ALBUM: Jackboys 2 – JACKBOYS & Travis Scott



SINGOLI: Kocke Leda 3-Grca



SINGOLI:. Falle og slå seg- Ari Bajgora

ALBUM:Valget å gå, og vi gikk– Ari Bajgora



SINGOLI:Zaazaa- Frenna feat. Shallipopi

ALBUM: Swag- Justin Bieber



SINGOLI: Nie mówię tak, nie mówię nie – Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz

ALBUM: PÓŁNOC / POŁUDNIE – Quebonafide



SINGOLI: Deslocado-NAPA

ALBUM: Jackboys 2 – JACKBOYS & Travis Scott



SINGOLI nazionali: Ael mait fericit de parmas- Interpreti Vari

SINGOLI internazionali: Ordinarr-Alex Warren

ALBUM: Jackboys 2 – JACKBOYS & Travis Scott



SINGOLI: I’ll be waiting- Inna & R3hab

ALBUM: Bratland-Macan



RADIO: A me mi piace- Alfa & Manu Chao



SINGOLI nazionali: Tec 9 – Buba Corelli

SINGOLI internazionali: Abracadabra- Lady Gaga

ALBUM:Roze suze – Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI:Body to Body – Separ

ALBUM: Neviem- Separ



SINGOLI nazionali: Kopalnico ima2 – 6Pack Čukur

SINGOLI internazionali: Nice to each other – Olivia Dean

ALBUM:Roze suze – Jala Brat & Buba Corellir



SINGOLI: La plena- W Sound, Béelé, Ovi on The Drmus

ALBUM: Tropicoqueta- Karol G



SINGOLI: Tusen spänn – Tjuvjakt & Fanny Avonne

ALBUM: Somna Med Humlan Djodjj- Humlan Djodjj



SINGOLI: Ordinary- Alex Warren

ALBUM: Load- Marc Amacher



SINGOLI Dönmuyor giden – Tarkan

ALBUM: Virtüöz – EP-Blok 3

SINGOLI: Smaradogve Nebpo- Drevo

ALBUM: Bratland-Macan



SINGOLI Vinnipu-DESH

ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale

Mi piace: Mi piace Caricamento...