“MAI PIÙ” è la fuga per la liberazione di Asteria e Longo

È fuori su tutte le piattaforme “MAI PIÙ”, il nuovo singolo di Asteria uscito venerdì 18 luglio, che ha la firma di Longo per la produzione. Il brano, dalle marcate sonorità synth pop anni ’80, è un inno alla liberazione ma non alla guarigione dopo una relazione tossica.

MAI PIÙ è un grido di liberazione, voglia di scappare e non tornare mai più. l’istante in cui tutto finisce e si apre un’estate piena di possibilità in cui riassaporare il vero gusto della libertà. MAI PIÙ è la campanella che suona l’ultimo giorno scuola, che spezza le catene che ci vincolano. È un pezzo estivo per le anime libere o quelle che sognano di esserlo, ma solo dopo aver detto ‘mai più’ una volta per tutte.

Scritto dalla stessa Asteria, nome d’arte di Anita Ferrari, e composto da Longo che ne è anche produttore, questo singolo che arriva dopo la precedente produzione dell’artista bergamasca, dal titolo “Triste”, vuole essere un invito a scappare, liberarsi dalle catene e cercare sollievo nella fuga, nel caos e nella musica con la certezza di non poter tornare indietro anche senza la pretesa di guarigione.

Scelta da Spotify come Equal Ambassador nel mese di ottobre 2023, dopo essere stata selezionata dal colosso dello streaming musicale per la terza edizione di RADAR Italia, Asteria arriva con la sua solita schiettezza e sincerità anche in questo suo ultimo singolo. La stessa schiettezza che contraddistingue tutte le sue produzioni, da “Yacht Club” a “Triste”, senza dimenticarci di “SANTA SUBITO” (in duetto con la collega bergamasca chiamamifaro).

Per questo “MAI PIÙ” merita di essere ascoltato in loop. D’altronde chi ha veramente gridato “MAI PIÙ” può capire perfettamente quanto sia liberatorio cantare questo brano.

