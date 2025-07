“Stuk”, la hit per l’estate pop di Metejoor e il nuovo talento olandese Luna

Di Metejoor, al secolo Joris Van Rossem, non abbiamo ancora parlato qui e facciamo ammenda perchè si tratta di uno dei nomi più solidi della scena recente del pop fiammingo, con due album al primo posto e una presenza costante nelle radio del suo Belgio e dei Paesi Bassi. Ci torneremo perchè la sua storia artistica è curiosa, se non altro per il fatto che è diventato cantante mente accompagnava dietro le quinte la sorella ad un talent (precisamente la versione fiamminga di The Voice)

Qui però ne parliamo perchè in questi giorni è uscito un pezzo bellissimo dal titolo “Stuk” che sta girando nelle radio del Nord Europa. Metejoor qui canta con Luna van Kampen, l’ultimo fulgido talento del pop olandese, partita da TikTok (con “That’s life’, cover di “Birds of a feather” di Billie Eilish) e schizzata in testa alle classifiche in pochi mesi.

Disco d’oro col singolo d’esordio “Dat is het leven“, Luna si è fatta subito notare per gli arrangiamenti non banali – soprattutto per il pop che si ascolta oggi – e per la scelta di puntare su un pop forse con venature vintage ma radiofonico nel senso più pieno. Anche il singolo scritto con Metejoor non fa eccezione, con in più un testo non banale

La canzone esplora infatti la sensazione di essere bloccati nella routine e desiderare qualcosa di più di una vita “col pilota automatico”. Un inno alla libertà che sta facendo conoscere questa giovane artista anche grazie al contributo di una nuova ma già consolidata stella del pop fiammingo.

