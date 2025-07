San Marino RTV annuncia la partecipazione allo Junior Eurovision 2025: la situazione

San Marino RTV parteciperà allo Junior Eurovision Song Contest 2025, in programma a Tbilisi, in Georgia, 13 dicembre 2025. L’annuncio è arrivato dal direttore generale Roberto Sergio nell’ambito della presentazione del nuovo studio dell’emittente a Montecitorio, in collaborazione con CEOforLIFE dal quale ovviamente verranno presentati tutti gli spazi dedicati alla politica italiana e non solo.

“A settembre decideremo chi rappresenterà a San Marino allo Junior Eurovision Song Contest; questo sarà il prequel di un’eventuale futura partecipazione all’Eurovision del 2026.

Così il dg Sergio, tornando sulla polemica lanciata a fine Eurovision 2025, dopo l’ultimo posto di Gabry Ponte in finale con il brano tutta l’Italia. Una richiesta di maggiore rispetto avanzata ad EBU, corredata però dalla possibile messa in dubbio della partecipazione. Sergio ha spiegato:

“È noto a tutti che l’operazione del San Marino Song Contest e successivamente la presenza del vincitore di questa edizione all’Eurovision Contest sia stato uno straordinario successo in termini di visibilità, di conoscenza della realtà di San Marino e della nostra televisione, perché abbiamo potuto verificare oltre 250 milioni di contatti dal lancio di questa operazione a Sanremo fino a una settimana dalla conclusione dell’Eurovision. Ovviamente tutto questo ha comportato anche un dibattito quotidiano con l’EBU e con gli organizzatori dell’Eurovision perché non abbiamo capito e condiviso, insieme ad altri Stati, soprattutto i piccoli Stati, le modalità di voto delle giurie e dei telespettatori. E su questo c’è ancora discussione. Noi non abbiamo ancora deciso di confermare la partecipazione all’Eurovision Contest del 2026. La decisione di prendere parte allo JESC va vista anche come segnale di buona volontà e come apertura di disponibilità, anche per mettersi in una condizione dialettica più serena

Sollecitato da una domanda di un giornalista, il direttore generale ha anche sottolineato che l’EBU ha anticipato nuove modalità di voto per semifinali e finale. “Non si sono sottratti al dialogo. Finora non abbiamo ancora trovato una sintesi, ma non mi sento di dire che non parteciperemo”.

San Marino RTV è tornata in gara allo Junior Eurovision lo scorso anno e le Idols SM, completamente esordienti nella scena musicale, hanno pagato dazio all’inesperienza nonostante una serie di performances sempre in crescita. L’ultimo posto non rende giustizia all’impegno delle quattro ragazze. Ora riparte la ricerca di un rappresentante: lo scorso anno la canzone fu scelta con un mini-contest, mentre per adesso non ci sono indicazioni su come si intende procedere. Anche dietro questo progetto, come l’Eurovision dei grandi, c’è la Segreteria al Turismo, Ponte e Informazione, guidata da Federico Pedini Amati.

La situazione attuale: 17 paesi in gara

Con San Marino sale a 17 il numero dei Paesi in gara, compresa l’Italia, che ancora una volta sarà al via della rassegna dedicata ai bambini dai 9 ai 14 anni: diretta su Rai 2 col commento di Mario Acampa. A settembre, anche in questo caso, l’artista e la canzone: c’è attesa per capire se sarà rispettata la tradizione degli ultimi anni e quindi se toccherà alla vincitrice di The Voice Kids, la tredicenne teatina Melissa Memeti a salire sul palco georgiano.

Formalmente non sono ancora chiuse le iscrizioni, quindi al netto dell’uscita di scena per un anno di Estonia e Germania e dei rientri di Croazia (dopo 11 anni) e Montenegro (dopo 9 anni), potrebbe esserci ancora qualche sorpresa. Ecco nel dettaglio i Paesi in gara e dove già deciso, anche gli artisti:

🇦🇱 Albania: Kroni Pula – Fruta perime (vincitore del Festivali i Këngës per bambini)

🇭🇷 Croazia: Marino Vrgoč

🇨🇾 Cipro

🇨🇵 Francia

🇬🇪 Georgia

🇮🇪 Irlanda

🇮🇹 Italia

🇲🇰 Macedonia del Nord: Nela Mančeska (scelta interna)

🇲🇹 Malta

🇲🇪 Montenegro

🇳🇱 Paesi Bassi: (vincitore del Songfestival)

🇵🇱 Polonia: Marianna Kłos (vincitrice The Voice Kids)

🇵🇹 Portogallo: Inês Gonçalves (vincitrice The Voice Kids)

🇸🇲 San Marino

🇪🇦 Spagna: Gonzalo Pinillos (selezione interna)

🇺🇦 Ucraina: (selezione nazionale)

Alla quinta partecipazione allo Junior Eurovision Song Contest, San Marino RTV ha come miglior risultato il decimo posto del debutto, nel 2013, col tarantino, ex “Ti lascio una canzone” Michele Perniola col brano “O-o-o sole intorno a me”. Nonostante l’ultimo posto, le Idols SM hanno però marcato il record di punti (47) per il Titano.

