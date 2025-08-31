Top of the charts: Sabrina Carpenter piazza anche il nuovo album



SINGOLI:UneDu-Ronela Hajati

ALBUM:Vjeshtë / Dimër ’25- Buta



RADIO:Hot – XanTz



SINGOLI: Pust’ Bog budet ryadom s tvoimi planami- Macan & Basta

SINGOLI: Golden-Huntr/x

ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale



SINGOLI:Git – BLOK3

SINGOLI Fiandre: Atlas- Pommelien Thijs

SINGOLI Vallonia: Soleil bleu – Blue Soleil & Luiza

RADIO Germanofona: The emptiness machine- Linkin Park

ALBUM Fiandre: Karma- Stray Kids

ALBUM Vallonia: Karma- Stray Kids



SINGOLI:I’ll be waiting – Inna & R3hab

ALBUM: Face-Jimin



SINGOLI: Blessings- Calvin Harris ft Clementine Douglas

SINGOLI: Magkia Sou- Katerina Lioliou



SINGOLI:Ordinary- Alex Warren

SINGOLI:Ordinary-Alex Warren

SINGOLI nazionali Alive- Nina Badric

SINGOLI internazionali: Sapphire-Ed Sheeran

ALBUM nazionali:Hodočasnik-Marko Perković

ALBUM internazionali:No Rain, No Flowers- The Black Keys



SINGOLI:Ødelagt byen- Olivver ft Augusta Schackinger

ALBUM: AW-Annika



SINGOLI: Blessings- Calvin Harris & Clementine Douglas

SINGOLI: Tähdet-AHTI, Behm

ALBUM: Denim- Averagekidluke



SINGOLI: Parisienne- Gims, La Mano 1.9

ALBUM Le Nord se souvient: l’Odyssée – Gims



SINGOLI: Ne ponyala- Moya Mishel ft Basta



SINGOLI:Golden-Huntr/x

ALBUM:Karma.- Stray Kids



SINGOLI: Golden-Huntr/x

ALBUM:The clearing- Wolf Alice



SINGOLI nazionali: Koukla-Sicario

SINGOLI internazionali I Adore You– Topic, HUGEL, Arash ft Daecolm

ALBUM: Good kid M.A.A.D City – Kendrick Lamar



SINGOLI Killeagh-Kingfishr

ALBUM:Halcyon- Kingfishr



SINGOLI: Miklu betri einn- Elvar

ALBUM: A matter of fime-Laufey



SINGOLI nazionali- Harochot shivolam- Aharon Razel

SINGOLI Internazionali: Manchild- Sabrina Carpenter

ALBUM: Ogost damp-Osher Cohen



SINGOLI:Kriminal- Baby Gang, El Alfa, Omega & Roberto Ferrante

ALBUM: Tutta vita-Olly



SINGOLI: No Broke Boys – Disco Lines & Tinashe

SINGOLI Žvėris- Jessika Shy

ALBUM: Žvėris- Jessika Shy



SINGOLI:Ordinary- Alex Warren

SINGOLI: Mayana- MoBlack & Inna

SINGOLI nazionali Inside Our hearts- Martin Garrix, Alesso, Shaun Farrugia

SINGOLI internazionali:Sapphire-Ed Sheeran

SINGOLI:I’ll be waiting – Inna & R3hab

ALBUM: Bratland- Macan



SINGOLI: 101 Ruza- Dado Polumenta



SINGOLI:.Golden- Huntr/x

ALBUM:Swag-Justin Bieber



SINGOLI:Zaazaa- Frenna feat. Shallipopi

SINGOLI: Zombie Lady -Damiano David

ALBUM:2039: ZŁOTE PIASKI-Mata



SINGOLI: Por do sol- Vizinhos

ALBUM:Eu venci o mundo- Veigh



SINGOLI nazionali: Imi place cand- Lazy Ed ft Mario Fresh

SINGOLI internazionali: Sapphire-Alex Warren

SINGOLI: A me mi piace- Alfa & Manu Chao

ALBUM:Karma-Stray Kids



RADIO: Maledetta rabbia-Blanco



SINGOLI nazionali: Tec 9 – Buba Corelli

SINGOLI internazionali: Anxiety – Doechii

SINGOLI: Zub sa zub – Separ & Raphael

ALBUM: Neviem- Separ



SINGOLI nazionali: Jaz in ti – Regen

SINGOLI internazionali: Daisies – Justin Bieber

SINGOLI: Tu vas sin (fav)- Rels B

ALBUM: Debì tirar mas fotos – Bad Bunny



SINGOLI: Golden-Huntr/x

SINGOLI: Ordinary- Alex Warren

SINGOLI Kör sevdam- Zeynep Bastik

ALBUM: Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter

SINGOLI: Smaradogve Nebpo- Drevo

ALBUM: Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter



SINGOLI OHMAMMA-DESH x Young Fly

ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale

