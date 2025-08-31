Top of the charts: Sabrina Carpenter piazza anche il nuovo album
SINGOLI:UneDu-Ronela Hajati
ALBUM:Vjeshtë / Dimër ’25- Buta
RADIO:Hot – XanTz
SINGOLI: Pust’ Bog budet ryadom s tvoimi planami- Macan & Basta
SINGOLI: Golden-Huntr/x
SINGOLI:Git – BLOK3
SINGOLI Fiandre: Atlas- Pommelien Thijs
SINGOLI Vallonia: Soleil bleu – Blue Soleil & Luiza
RADIO Germanofona: The emptiness machine- Linkin Park
ALBUM Fiandre: Karma- Stray Kids
ALBUM Vallonia: Karma- Stray Kids
ALBUM: Face-Jimin
SINGOLI: Blessings- Calvin Harris ft Clementine Douglas
SINGOLI: Magkia Sou- Katerina Lioliou
SINGOLI nazionali Alive- Nina Badric
SINGOLI internazionali: Sapphire-Ed Sheeran
ALBUM nazionali:Hodočasnik-Marko Perković
ALBUM internazionali:No Rain, No Flowers- The Black Keys
SINGOLI:Ødelagt byen- Olivver ft Augusta Schackinger
ALBUM: AW-Annika
SINGOLI: Blessings- Calvin Harris & Clementine Douglas
SINGOLI: Tähdet-AHTI, Behm
ALBUM: Denim- Averagekidluke
SINGOLI: Parisienne- Gims, La Mano 1.9
ALBUM Le Nord se souvient: l’Odyssée – Gims
SINGOLI: Ne ponyala- Moya Mishel ft Basta
ALBUM:The clearing- Wolf Alice
SINGOLI nazionali: Koukla-Sicario
SINGOLI internazionali I Adore You– Topic, HUGEL, Arash ft Daecolm
ALBUM: Good kid M.A.A.D City – Kendrick Lamar
SINGOLI Killeagh-Kingfishr
ALBUM:Halcyon- Kingfishr
SINGOLI: Miklu betri einn- Elvar
ALBUM: A matter of fime-Laufey
SINGOLI nazionali- Harochot shivolam- Aharon Razel
SINGOLI Internazionali: Manchild- Sabrina Carpenter
ALBUM: Ogost damp-Osher Cohen
SINGOLI:Kriminal- Baby Gang, El Alfa, Omega & Roberto Ferrante
ALBUM: Tutta vita-Olly
SINGOLI: No Broke Boys – Disco Lines & Tinashe
SINGOLI Žvėris- Jessika Shy
ALBUM: Žvėris- Jessika Shy
SINGOLI: Mayana- MoBlack & Inna
SINGOLI nazionali Inside Our hearts- Martin Garrix, Alesso, Shaun Farrugia
SINGOLI internazionali:Sapphire-Ed Sheeran
ALBUM: Bratland- Macan
SINGOLI: 101 Ruza- Dado Polumenta
ALBUM:Swag-Justin Bieber
SINGOLI:Zaazaa- Frenna feat. Shallipopi
SINGOLI: Zombie Lady -Damiano David
ALBUM:2039: ZŁOTE PIASKI-Mata
SINGOLI: Por do sol- Vizinhos
ALBUM:Eu venci o mundo- Veigh
SINGOLI nazionali: Imi place cand- Lazy Ed ft Mario Fresh
SINGOLI internazionali: Sapphire-Alex Warren
SINGOLI: A me mi piace- Alfa & Manu Chao
ALBUM:Karma-Stray Kids
RADIO: Maledetta rabbia-Blanco
SINGOLI nazionali: Tec 9 – Buba Corelli
SINGOLI internazionali: Anxiety – Doechii
SINGOLI: Zub sa zub – Separ & Raphael
ALBUM: Neviem- Separ
SINGOLI nazionali: Jaz in ti – Regen
SINGOLI internazionali: Daisies – Justin Bieber
SINGOLI: Tu vas sin (fav)- Rels B
ALBUM: Debì tirar mas fotos – Bad Bunny
SINGOLI Kör sevdam- Zeynep Bastik
SINGOLI: Smaradogve Nebpo- Drevo
SINGOLI OHMAMMA-DESH x Young Fly
