Top of the charts: Sabrina Carpenter piazza anche il nuovo album

di · 31 Agosto 2025

🇦🇱
SINGOLI:UneDu-Ronela Hajati
ALBUM:Vjeshtë / Dimër ’25- Buta

🇦🇩
RADIO:Hot – XanTz

🇦🇲
SINGOLI: Pust’ Bog budet ryadom s tvoimi planami- Macan & Basta
ALBUM: Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter

🇦🇹
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale

🇦🇿
SINGOLI:Git BLOK3
ALBUM: Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter

🇧🇪
SINGOLI Fiandre: Atlas- Pommelien Thijs
SINGOLI Vallonia: Soleil bleu – Blue Soleil & Luiza
RADIO Germanofona: The emptiness machine- Linkin Park
ALBUM Fiandre: Karma- Stray Kids
ALBUM Vallonia: Karma- Stray Kids

🇧🇾
SINGOLI:I’ll be waiting – Inna & R3hab
ALBUM: Face-Jimin

🇧🇬
SINGOLI: Blessings- Calvin Harris ft Clementine Douglas
ALBUM:Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter

🇧🇦
SINGOLI: Magkia Sou- Katerina Lioliou

🇨🇿
SINGOLI:Ordinary- Alex Warren
ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale

🇨🇾
SINGOLI:Ordinary-Alex Warren
ALBUM:Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter

🇭🇷
SINGOLI nazionali Alive- Nina Badric
SINGOLI internazionali: Sapphire-Ed Sheeran
ALBUM nazionali:Hodočasnik-Marko Perković
ALBUM internazionali:No Rain, No Flowers- The Black Keys

🇩🇰
SINGOLI:Ødelagt byen- Olivver ft Augusta Schackinger
ALBUM: AW-Annika

🇪🇪
SINGOLI: Blessings- Calvin Harris & Clementine Douglas
ALBUM: Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter

🇫🇮
SINGOLI: Tähdet-AHTI, Behm
ALBUM: Denim- Averagekidluke

🇫🇷
SINGOLI: Parisienne- Gims, La Mano 1.9
ALBUM Le Nord se souvient: l’Odyssée – Gims

🇬🇪
SINGOLI: Ne ponyala- Moya Mishel ft Basta

🇩🇪
SINGOLI:Golden-Huntr/x
ALBUM:Karma.- Stray Kids

🇬🇧
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM:The clearing- Wolf Alice

🇬🇷
SINGOLI nazionali: Koukla-Sicario
SINGOLI internazionali I Adore You– Topic, HUGEL, Arash ft Daecolm
ALBUM: Good kid M.A.A.D City – Kendrick Lamar

🇮🇪
SINGOLI Killeagh-Kingfishr
ALBUM:Halcyon- Kingfishr

🇮🇸
SINGOLI: Miklu betri einn- Elvar
ALBUM: A matter of fime-Laufey

🇮🇱
SINGOLI nazionali- Harochot shivolam- Aharon Razel
SINGOLI Internazionali: Manchild- Sabrina Carpenter
ALBUM: Ogost damp-Osher Cohen

🇮🇹
SINGOLI:Kriminal- Baby Gang, El Alfa, Omega & Roberto Ferrante
ALBUM: Tutta vita-Olly

🇱🇻
SINGOLI: No Broke Boys – Disco Lines & Tinashe
ALBUM:Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter

🇱🇹
SINGOLI Žvėris- Jessika Shy
ALBUM: Žvėris- Jessika Shy

🇱🇺
SINGOLI:Ordinary- Alex Warren
ALBUM: Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter

🇲🇰
SINGOLI: Mayana- MoBlack & Inna
ALBUM:Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter

🇲🇹
SINGOLI nazionali Inside Our hearts- Martin Garrix, Alesso, Shaun Farrugia
SINGOLI internazionali:Sapphire-Ed Sheeran
ALBUM:Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter

🇲🇩
SINGOLI:I’ll be waiting – Inna & R3hab
ALBUM: Bratland- Macan

🇲🇪
SINGOLI: 101 Ruza- Dado Polumenta

🇳🇴
SINGOLI:.Golden- Huntr/x
ALBUM:Swag-Justin Bieber

🇳🇱
SINGOLI:Zaazaa- Frenna feat. Shallipopi
ALBUM:KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale

🇵🇱
SINGOLI:  Zombie Lady -Damiano David
ALBUM:2039: ZŁOTE PIASKI-Mata

🇵🇹
SINGOLI: Por do sol- Vizinhos
ALBUM:Eu venci o mundo- Veigh

🇷🇴
SINGOLI nazionali: Imi place cand- Lazy Ed ft Mario Fresh
SINGOLI internazionali:  Sapphire-Alex Warren
ALBUM:Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter

🇷🇺
SINGOLI: A me mi piace- Alfa & Manu Chao
ALBUM:Karma-Stray Kids

🇸🇲
RADIO: Maledetta rabbia-Blanco

🇷🇸
SINGOLI nazionali:  Tec 9 – Buba Corelli
SINGOLI internazionali: Anxiety – Doechii
ALBUM:Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter

🇸🇰
SINGOLI: Zub sa zub – Separ & Raphael
ALBUM: Neviem- Separ

🇸🇮
SINGOLI  nazionali: Jaz in ti – Regen
SINGOLI internazionali: Daisies – Justin Bieber
ALBUM:Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter

🇪🇸
SINGOLI: Tu vas sin (fav)- Rels B
ALBUM: Debì tirar mas fotos – Bad Bunny

🇸🇪
SINGOLI: Golden-Huntr/x
ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale

🇨🇭
SINGOLI: Ordinary- Alex Warren
ALBUM:KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale

🇹🇷
SINGOLI Kör sevdam- Zeynep Bastik
ALBUM: Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter

🇺🇦

SINGOLI:  Smaradogve Nebpo- Drevo
ALBUM: Man’s Best Friend- Sabrina Carpenter

🇭🇺
SINGOLI OHMAMMA-DESH x Young Fly
ALBUM: KPop Demon Hunters- Interpreti Vari Colonna Sonora Originale

