San Marino si candida ad ospitare lo Junior Eurovision 2026: come funziona il percorso

Dopo aver siglato un accordo triennale per il San Marino Song Contest, la Repubblica del Titano alza l’asticella e si candida per ospitare lo Junior Eurovision Song Contest nel 2026. L’annuncio, che San Marino RTV fa in una nota a cura della delegazione, arriva in un momento di grande fermento per la scena musicale sammarinese, confermando l’ambizione di un piccolo stato con una lunga storia di partecipazione agli eventi dell’EBU (Unione Europea di Radiodiffusione).

Junior Eurovision Song Contest è un concorso annuale che dal 2003 mette in mostra il talento di giovani cantanti tra i 9 e i 14 anni. La prossima edizione, quella del 2025, si terrà all’Olympic Palace di Tbilisi, in Georgia, e vedrà la partecipazione di 18 Paesi.

San Marino è uno di questi e sarà rappresentato da Martina Crv, 12 anni, con il brano “Beyond the stars”. La sua partecipazione, sottolinea Ersin Parlak, consulente della delegazione sammarinese, è un’importante vetrina e un’occasione per i giovani artisti di fare esperienza su un palco internazionale. “San Marino è desideroso di vincere ed è pronto a ospitare una futura edizione dello Junior Eurovision Song Contest nel suo paese,” ha commentato Parlak, aggiungendo che la Repubblica offre diverse opzioni per accogliere un evento di tale portata, dai grandi teatri agli impianti sportivi.

Va detto che si tratta di un annuncio che non è soltanto coreografico. Le regole dello Junior Eurovision, non prevedono infatti, a differenza dell’Eurovision dei grandi, l’obbligo di ospitare per il Paese che vince anche se questo ha un diritto di prelazione qualora lo voglia.

Nel caso di un diniego, EBU parte poi alla ricerca delle realtà che possano ospitare la rassegna ed ecco perchè San Marino ha avanzato la sua candidatura: il San Marino Stadium a Serravalle è una location possibile e con l’edizione di quest’anno, che andrà in scena in una arena molto piccola, rende l’ipotesi ancora più possibile.

Tuttavia, è bene ricordare che spetta sempre ad EBU decidere e che appunto le candidature spontanee rimangono tali.

A guidare la delegazione sammarinese anche allo Junior Eurovision sarà Denny Montesi, amministratore unico di Media Evolution, che è stato nominato Head of Delegation. Al suo fianco, ma per l’Eurovision, in veste di Ambassador, ci sarà un volto molto noto agli appassionati di Eurovision: Valentina Monetta, l’artista che ha rappresentato San Marino per ben quattro volte. Insieme, avranno il compito di promuovere il talento artistico della Repubblica di San Marino a livello internazionale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...