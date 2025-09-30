Junior Eurovision 2025, per l’Italia Leonardo Giovannangeli con “Rockstar”

Leonardo Giovannangeli, undici anni, originario di Roma e già noto al pubblico per essere stato finalista nella scorsa edizione di The Voice Kids, è il giovane talento scelto per difendere i colori dell’Italia al Junior Eurovision Song Contest 2025.

L’attesa finale della manifestazione canora europea si terrà sabato 13 dicembre a Tbilisi, in Georgia

Nonostante la giovane età, Leonardo Giovannangeli, è già un artista completo e un vero “showman” che dimostra una naturale familiarità con il palcoscenico. Le sue passioni sono eclettiche: dal canto al ballo, dalla recitazione al wrestling, e persino un’insolita ma profonda conoscenza dei dinosauri. La sua più grande ispirazione è il re del Pop, Michael Jackson.

È proprio questa sua versatilità ed espressività che fa ben sperare per una performance che si preannuncia fresca, dinamica e coinvolgente per il pubblico internazionale.

Per il giovane interprete anche all’attivo un primo singolo, uscito nelle scorse setimane, dal titolo “Reggaeton Coreano”.

Per il terzo anno di fila, dunque, è il talent condotto da Antonella Clerici e in onda su Rai 1 a scegliere il nostro portacolori allo Junior Eurovision Song Contest, il concorso dedicato ai giovani artisti dai 9 ai 14 anni che l’Italia ha vinto al debutto nel 2014 con Vincenzo Cantiello e la sua “Tu primo grande amore”.

Leonardo Giovannangeli è l’undicesimo rappresentante italiano: dal suo esordio la Rai ha infatti saltato solo l’edizione 2020, che fu realizzata interamente da remoto in pieno Covid negli studi della tv polacca. Oltre alla vittoria, per l’Italia un terzo posto nel 2016 con Fiamma Boccia e “Cara Mamma”. La canzone di Leonardo Giovannangeli, realizzata appositamente per lo show sarà invece presentata fra qualche settimana.

Per la prima volta andrà in scena un derby fra giovani artisti usciti da The Voice Kids Italia visto che anche San Marino RTV presenterà una giovane artista italiana, Martina CRV, uscita dall’edizione precedente del talent show.

Lo Junior Eurovision Song Contest giunge alla sua 23. edizione e quest’anno fa tappa nella capitale georgiana. La produzione sarà curata dall’Host Broadcaster GPB (Georgian Public Broadcaster) sotto l’egida dell’European Broadcasting Union (EBU).

La Georgia si conferma una vera potenza nel Contest giovanile: dopo il trionfo dello scorso anno a Madrid con Andria Putkaradze e la sua canzone To My Mom, il Paese ha scelto di ospitare la manifestazione per la seconda volta (non è obbligatorio nella versione Junior) e consolida il suo primato storico con ben quattro vittorie dal 2007, diventando la nazione più vincente nella storia della competizione.

La produzione televisiva italiana sarà curata da Rai Kids. La finale del Junior Eurovision Song Contest 2025 andrà in onda in diretta sabato 13 dicembre su Rai 2 (ore 18, commento Mario Acampa) e in streaming su RaiPlay.

