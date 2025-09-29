“La Fille” (e non solo): il pop orecchiabile e radiofonico della franco-libanese Vernis Rouge

Di Manon Debs, in arte Vernis Rouge avevamo parlato tempo fa, nel momento del folgorante esordio dopo la partecipazione da The Voice France. Torniamo a parlarne, non solo perchè è una delle pochissime produzioni europee dal sapore mediorientale – la ventiseienne arriva infatti dal Libano, anche se è di madre francese e in Francia vive – ma anche perchè “La Fille”, il singolo appena uscito è fortissimo.

Ritornello trascinante, melodia dal sound retrò e ovviamente una sensualità esplosiva. “Intro” è l’EP numero tre, ma in realtà il primo uscito dopo il talent e quello che la sta facendo conoscere in giro per la Francia, dove ha già suonato e cantato in palchi prestigiosi come La Cigale, tappa più prestigiosa di un tour che dovrebbe andare avanti per tutto il 2026 e concludersi con un lavoro completo. Intanto arrivano anche collaborazioni interessanti come quella col cantautore franco-algerino Zaoui.

Radicata in Francia, ma profondamente legata alla terra di suo padre e dove lei stessa è nata (precisamente a Beirut), Vernis Rouge ha davvero il potenziale per poter essere uno dei nomi di spicco del pop francofono del prossimo futuro.

