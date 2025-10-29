Sanremo Giovani 2025: fuori l’elenco dei 24 concorrenti in gara

È fuori l’elenco dei 24 concorrenti di Sanremo Giovani 2025, il cosiddetto talent condotto quest’anno da Gianluca Gazzoli che selezionerà i due artisti che, insieme ai due protagonisti da Area Sanremo, gareggeranno per la categoria delle Nuove Proposte sul palco del Teatro Ariston al Festival di Sanremo 2026.

A scegliere i 24 protagonisti, selezionati da una rosa di 34 preselezionati, è stata la Commissione Musicale, invariata rispetto alla passata edizione, che è presieduta dal direttore artistico e conduttore di Sanremo 2026 Carlo Conti e composta dal vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.

Martedì 11 novembre, in seconda serata su Rai 2, Radio2 e RaiPlay, si ripartirà proprio dalla Sala A di Via Asiago per cinque settimane. In ciascuna delle prime quattro puntate si esibiranno 6 giovani artisti, ma solo tre di loro avranno accesso alla semifinale del 9 dicembre, in cui da 12 selezionati si passerà a soli 6 finalisti di Sarà Sanremo, in diretta il 14 dicembre dal Teatro del Casinò di Sanremo.

Solo i primi due avranno la possibilità di partecipare alla prossima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, nella sezione Nuove Proposte, insieme ai due giovani artisti di Area Sanremo che invece entreranno di diritto, dopo aver superato la selezione dei primi di dicembre, ad opera della medesima Commissione Musicale capitanata da Carlo Conti.

Ecco dunque l’elenco dei 24 concorrenti di Sanremo Giovani 2024 in ordine alfabetico:

AMSI – PIZZA AMERICANA

– PIZZA AMERICANA Angelica Bove – Mattone

– Mattone ANTONIA – Luoghi Perduti

– Luoghi Perduti Cainero – Nuntannamurà

– Nuntannamurà CARO WOW – CUPIDO

– CUPIDO cmqmartina – RADIO EROTIKA

– RADIO EROTIKA Deddè – Ddoje Criature

– Ddoje Criature Disco Club Paradiso – Mademoiselle

– Mademoiselle EYELINE – FINCHÉ DURA

– FINCHÉ DURA Jeson – Inizialmente Tu

– Inizialmente Tu Joseph – Fenomenale

– Fenomenale LA MESSA – Maria

– Maria Lea Gavino – Amico Lontano

– Amico Lontano Mimì – SOTTOVOCE

– SOTTOVOCE Nicolò Filippucci – Laguna

– Laguna OCCHI – Ullallà

– Ullallà Petit – UN BEL CASINO

– UN BEL CASINO PRINCIPE – Mon Amour

– Mon Amour Renato D’Amico – Bacio Piccolino

– Bacio Piccolino Seltsam – Scusa mamma

– Scusa mamma SENZA CRI – SPIAGGE

– SPIAGGE soap – Buona Vita

– Buona Vita Welo – EMIGRATO

– EMIGRATO Xhovana – EGO

L’appuntamento con la gara di Sanremo Giovani è, dunque, a partire da martedì 11 novembre in seconda serata su Rai 2, Rai Play e Rai Radio 2 con la conduzione di Gianluca Gazzoli.

Mi piace: Mi piace Caricamento...