Junior Eurovision 2025: ecco “Beyond the stars” di Martina CRV (San Marino). L’ordine di uscita ufficiale

Dopo la presentazione avvenuta nei giorni scorsi di “Rockstar” di Leonardo Giovannangeli per l’Italia, ecco il brano dell’ altra giovane voce tricolore pronta a brillare allo Junior Eurovision Song Contest 2025: si tratta di Martina CRV, dodicenne milanese in gara per San Marino con il brano “Beyond the Stars”. L’appuntamento è fissato per il prossimo 13 dicembre all’Olympic Sport Palace di Tbilisi, in Georgia.

“Beyond the Stars”: una produzione tutta made in Italy

Il brano di Martina CRV ha una firma pesante nel panorama indie-pop italiano: Eliza G, al secolo Elisa Gaiotto, cantautrice che con San Marino ha già collaborato in passato. La ricordiamo vincitrice del Cerbul de Aur e del Festival New York Canta, oltre che concorrente a The Voice of Italy. Con lei, un team creativo tutto italiano: Karin Amadori Saintpaul, autrice Warner e figlia della celebre Lara Saintpaul, Valerio Carboni, già autore per Nek, Mietta, Bianca Atzei, e co-autore con Eliza G del brano vincitore al Cerbul de Aur “Altro che favole”, Nicola Marotta, giovane cantautore in ascesa

Una squadra che punta in alto, che ha regalato alla piccola cantante milanese un sound che strizza l’occhio al pop elettronico e al dream-pop internazionale, senza perdere l’anima melodica italiana.

L’ordine di esibizione: San Marino quarta, Italia dodicesima

L’organizzazione ha rilasciato la scaletta ufficiale dell’evento, e ora sappiamo in quale momento saliranno sul palco i nostri due giovani artisti Martina CRV si esibirà per quarta mentre Leonardo Giovannangeli ) sarà in scena al dodicesimo posto

Ecco la line-up completa dello Junior Eurovision 2025:

Malta – Eliza Borg – titolo ancora non noto Azerbaigian – Yağmur – Miau miau Croazia – Marino Vrgoč – titolo ancora non noto San Marino – Martina CRV – Beyond the Stars Armenia – Albert – titolo ancora non noto Ucraina – Sofiia Nersesian – Motanka Irlanda – Lottie O’Driscoll Murray – Rúin Paesi Bassi – Meadow – Freeze Polonia – Marianna Kłos – Brightest Light Macedonia del Nord – Nela Mančeska – titolo ancora non noto Montenegro – Asja Džogović – I tužna i srećna priča Italia – Leonardo Giovannangeli – Rockstar Portogallo – Inês Gonçalves –Para onde vai o amor? Spagna – Gonzalo Pinillos – Érase una vez (Once Upon a Time) Georgia – Anita Abgariani – titolo ancora non noto Cipro – Rafaella Panteli e Christos Georgiou – Away Francia – Lou Deleuze – Ce monde Albania – Kroni Pula – Fruta perime

Che vinca l’uno o l’altra, il 2025 sarà ricordato come l’anno in cui due giovani artisti italiani si sono sfidati sul palco europeo più importante per la musica under 14. Con due canzoni, due storie e due visioni differenti, ma con la stessa passione.

Dove vedere lo Junior Eurovision in italiano

Per seguire l’evento in italiano, ci saranno due possibilità. La prima è il commento di Mario Acampa su Rai 2 (diretta dalle 16.45), la seconda è invece il commento – ancora da definire le voci – che andrà in diretta su San Marino RTV (diretta dalle 17)

