Cipro punta su Antigoni Buxton per Eurovision 2026

L’emittente cipriota CyBC ha bruciato tutti sul tempo, diventando ancora una volta la prima rete televisiva a svelare il proprio rappresentante per Eurovision 2026. A salire sul prestigioso palco viennese, dove la manifestazione si terrà tra il 12 e il 16 maggio, sarà Antigoni Buxton, figura poliedrica che unisce televisione e musica in un percorso artistico decisamente contemporaneo.

Il nome potrebbe non dire molto agli appassionati di musica mainstream, e c’è una ragione precisa: la trentenne artista londinese ha costruito la propria notorietà principalmente attraverso il piccolo schermo. Figlia di madre greco-cipriota e padre britannico, Antigoni è diventata un volto noto al grande pubblico nel 2022, quando ha partecipato all’ottava stagione della versione britannica di Love Island, il celebre dating reality trasmesso in Italia su Discovery+ e nel Regno Unito su ITV. Quell’esperienza le ha spalancato le porte della popolarità digitale, facendole conquistare una fanbase superiore alle 500.000 unità sui social media.

Ma ridurre Antigoni a semplice influencer televisiva sarebbe riduttivo. Dopo Love Island, la cantante ha pubblicato i singoli “Red Flag” nel 2022 e “Tomboy” l’anno successivo, entrambi capaci di superare il milione di ascolti in streaming. Il suo talento ha attirato l’attenzione di nomi importanti della scena musicale greco-cipriota: Marina Satti, che ha rappresentato la Grecia all’Eurovision 2024, l’ha scelta come corista per il suo tour internazionale, mentre lo scorso 27 ottobre ha avuto l’onore di aprire lo show londinese di Eleni Foureira, l’artista che nel 2018 conquistò il secondo posto all’Eurovision proprio per Cipro.

Il suo curriculum recente si arricchisce di una collaborazione diventata virale: un duetto con la superstar egiziana Ahmed Saad che ha conquistato il web. La sua proposta musicale fonde elementi sonori moderni con le tradizioni cipriote, creando un ponte tra culture diverse e generazioni lontane. Un approccio che Antigoni vive con orgoglio, portando avanti con convinzione le proprie radici culturali.

Ci sarà invece ancora da attendere per la canzone, che potrebbe vedere nuovamente coinvolto il team con base a Salonicco e capitanato da Dimitris Kontopoulos, ormai vero e proprio santone della scena eurovisiva dell’area greca.

Mi piace: Mi piace Caricamento...