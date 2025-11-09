Top of the charts: il nuovo album di Rosalìa schizza subito in vetta
SINGOLI:One shot – Solo & Finem
ALBUM:Testament- 2po2
SINGOLI:5 SOVORUM ES- Brunette
ALBUM: Love reversed- Brunette
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Falco 3- Falco
SINGOLI:Git – BLOK3
ALBUM: Ryadom- JONY
SINGOLI Fiandre: Man I need-Olivia Dean
SINGOLI Vallonia: Melodrama- Disiz, Theodora
RADIO Germanofona: Wunderschön-Unheilig
ALBUM Fiandre:3-Metejoor
ALBUM Vallonia:Dom Perignon Crying-Josman
SINGOLI:Only you- Shouse & Cub Sport
ALBUM:Muse-Jimin
SINGOLI: Gone, gone, gone – David Guetta, Teddy Swims, Tones & I
ALBUM:Sauce Kid 4- V:RGO
SINGOLI: Dalje- Saša Matić
SINGOLI:Navzidycky blazen- Gufrau & Viktor Kal & Rohony
ALBUM: Karakoram-PTK
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Lux-Rosalia
SINGOLI nazionali Doživotno-Vatra Feat. Detour, Pavel, Mayales
SINGOLI internazionali: The dead dance -Lady Gaga
ALBUM nazionali:Lutanja U Snu- Mayales
ALBUM internazionali:Smoochies- Ashnikko
SINGOLI:Vil du noget? – Guldimund & Saveus
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:No broke Boys – Disco Line & Tinashe
ALBUM:Slaang- Aarne & Toxi$
SINGOLI: Kui paljon- Turisti
ALBUM: Magic City- Turisti
SINGOLI: Melodrama- Disiz, Theodora
ALBUM Le nord se souvient Odyssée- Gims
SINGOLI: Baiati- Kosta Sanikidze
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Traces – Micheal Patrick Kelly
SINGOLI:Golden- Huntr/X
ALBUM: Everybody scream- Florence + The Machine
SINGOLI nazionali:Moto Gp- Ivan Greko, BLVD Studio
SINGOLI internazionali The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: House of ballons- The Weeknd
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The boy who played the harp-Dave
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Vögguvísur- Hafdis Huld
SINGOLI nazionali- Kma Tom shevet- Ishay Ribo
SINGOLI Internazionali: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Lux- Rosalia
SINGOLI:Questa domenica- Olly & JVLI
ALBUM: Orbit Orbit-Caparezza
SINGOLI: Odinok.net- Mot
ALBUM: Slaang- Aarne & Toxi$
SINGOLI: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Slaang- Aarne & Toxi$
SINGOLI:Žvėris- Jessika Shy
ALBUM: Žvėris- Jessika Shy
SINGOLI:Muse- Usein Bekirov Featuring Bill Evans, Frank Gambale, Hardien Feraud & Dennis Chambers
ALBUM: Lux-Rosalia
SINGOLI: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Lux-Rosalia
SINGOLI nazionali Monster after midnight -Ira Losco
SINGOLI internazionali:The dead dance- Lady Gaga
ALBUM: Lux-Rosalia
SINGOLI:Don’t leave (Kylie)- Akcent & Sera & Misha Miller
ALBUM: Slaang- Aarne & Toxi$
SINGOLI: Lady Flame- David Dreshaj
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:K Pop Demon Hunters – Colonna Sonora Originale
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI: Zabiorę Cię Tam – Fukai, Vito Bambino
ALBUM:EX UMBRA AD LIBERTATEM-Probl3m
SINGOLI: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Lux-Rosalia
SINGOLI nazionali: Cu talpile goale- Mira
SINGOLI internazionali: Edge of desire -Jonas Blue ft Malive
ALBUM:Lux-Rosalia
SINGOLI:Be mine- Kamrad
ALBUM:Slaang- Aarne & Toxi$
RADIO: Golpe- Giorgia
SINGOLI nazionali: Tec 9 -Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI internazionali: The dead dance- Lady Gaga
ALBUM:Lux-Rosalia
SINGOLI:Problema- Raphael & Luca Brassi10x
ALBUM:Karakoram-PTK
SINGOLI nazionali: Nemirna kri – Nina Pušlar
SINGOLI internazionali: The fate of Orphelia – Taylor Swift
ALBUM:Lux- Rosalia
SINGOLI:Barghain- Rosalia, Björk, Yves Tumor
ALBUM: El monte de los aullidos- Fito Y Fitipaldis
SINGOLI: Golden-Huntr/X
ALBUM: Somna med Humlan Djodjji- Humlan Djodjji
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Green-Seraina Telli
SINGOLI Asiyan- Afra & Selo
ALBUM: Lux-Rosalia
SINGOLI: Smaradogve Nebpo- Drevo
ALBUM:Slaang- Aarne & Toxi$
SINGOLI Oh mamma- Desh X Youngfly
ALBUM: Indul a mandula!!!- Republic