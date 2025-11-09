Euromusica

Tutti i suoni d'Europa

Top of the charts: il nuovo album di Rosalìa schizza subito in vetta

di · 9 Novembre 2025

🇦🇱
SINGOLI:One shot – Solo & Finem
ALBUM:Testament- 2po2

🇦🇲
SINGOLI:5 SOVORUM ES- Brunette
ALBUM: Love reversed- Brunette

🇦🇹
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Falco 3- Falco

🇦🇿
SINGOLI:Git BLOK3
ALBUM: Ryadom- JONY

🇧🇪
SINGOLI Fiandre: Man I need-Olivia Dean
SINGOLI Vallonia: Melodrama- Disiz, Theodora
RADIO Germanofona: Wunderschön-Unheilig
ALBUM Fiandre:3-Metejoor
ALBUM Vallonia:Dom Perignon Crying-Josman

🇧🇾
SINGOLI:Only you- Shouse & Cub Sport
ALBUM:Muse-Jimin

🇧🇬
SINGOLI: Gone, gone, gone – David Guetta, Teddy Swims, Tones & I
ALBUM:Sauce Kid 4- V:RGO

🇧🇦
SINGOLI:  Dalje- Saša Matić

🇨🇿
SINGOLI:Navzidycky blazen- Gufrau & Viktor Kal & Rohony
ALBUM: Karakoram-PTK

🇨🇾
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Lux-Rosalia

🇭🇷
SINGOLI nazionali Doživotno-Vatra Feat. Detour, Pavel, Mayales
SINGOLI internazionali: The dead dance -Lady Gaga
ALBUM nazionali:Lutanja U Snu- Mayales
ALBUM internazionali:Smoochies- Ashnikko

🇩🇰
SINGOLI:Vil du noget? –  Guldimund & Saveus
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇪🇪
SINGOLI:No broke Boys – Disco Line & Tinashe
ALBUM:Slaang- Aarne & Toxi$

🇫🇮
SINGOLI: Kui paljon- Turisti
ALBUM: Magic City- Turisti

🇫🇷
SINGOLI: Melodrama- Disiz, Theodora
ALBUM Le nord se souvient Odyssée- Gims

🇬🇪
SINGOLI: Baiati- Kosta Sanikidze

🇩🇪
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Traces – Micheal Patrick Kelly

🇬🇧
SINGOLI:Golden- Huntr/X
ALBUM: Everybody scream- Florence + The Machine

🇬🇷
SINGOLI nazionali:Moto Gp- Ivan Greko, BLVD Studio
SINGOLI internazionali The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: House of ballons- The Weeknd

🇮🇪
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The boy who played the harp-Dave

🇮🇸
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Vögguvísur- Hafdis Huld

🇮🇱
SINGOLI nazionali-  Kma Tom shevet- Ishay Ribo
SINGOLI Internazionali: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Lux- Rosalia

🇮🇹
SINGOLI:Questa domenica- Olly & JVLI
ALBUM: Orbit Orbit-Caparezza

🇰🇿
SINGOLI: Odinok.net- Mot
ALBUM: Slaang- Aarne & Toxi$

🇱🇻
SINGOLI: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Slaang- Aarne & Toxi$

🇱🇹
SINGOLI:Žvėris- Jessika Shy
ALBUM: Žvėris- Jessika Shy

🇱🇺
SINGOLI:Muse- Usein Bekirov Featuring Bill Evans, Frank Gambale, Hardien Feraud & Dennis Chambers
ALBUM: Lux-Rosalia

🇲🇰
SINGOLI: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Lux-Rosalia

🇲🇹
SINGOLI nazionali Monster after midnight -Ira Losco
SINGOLI internazionali:The dead dance- Lady Gaga
ALBUM: Lux-Rosalia

🇲🇩
SINGOLI:Don’t leave (Kylie)- Akcent & Sera & Misha Miller
ALBUM: Slaang- Aarne & Toxi$

🇲🇪
SINGOLI: Lady Flame- David Dreshaj

🇳🇴
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:K Pop Demon Hunters – Colonna Sonora Originale

🇳🇱
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇵🇱
SINGOLI: Zabiorę Cię Tam – Fukai, Vito Bambino
ALBUM:EX UMBRA AD LIBERTATEM-Probl3m

🇵🇹
SINGOLI: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Lux-Rosalia

🇷🇴
SINGOLI nazionali: Cu talpile goale- Mira
SINGOLI internazionali:  Edge of desire -Jonas Blue ft Malive
ALBUM:Lux-Rosalia

🇷🇺
SINGOLI:Be mine- Kamrad
ALBUM:Slaang- Aarne & Toxi$

🇸🇲
RADIO: Golpe- Giorgia

🇷🇸
SINGOLI nazionali:  Tec 9 -Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI internazionali: The dead dance- Lady Gaga
ALBUM:Lux-Rosalia

🇸🇰
SINGOLI:Problema- Raphael & Luca Brassi10x
ALBUM:Karakoram-PTK

🇸🇮
SINGOLI  nazionali: Nemirna kri – Nina Pušlar
SINGOLI internazionali: The fate of Orphelia – Taylor Swift
ALBUM:Lux- Rosalia

🇪🇸
SINGOLI:Barghain- Rosalia, Björk, Yves Tumor
ALBUM: El monte de los aullidos- Fito Y  Fitipaldis

🇸🇪
SINGOLI: Golden-Huntr/X
ALBUM: Somna med Humlan Djodjji- Humlan Djodjji

🇨🇭
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Green-Seraina Telli

🇹🇷
SINGOLI Asiyan- Afra & Selo
ALBUM: Lux-Rosalia

🇺🇦

SINGOLI:  Smaradogve Nebpo- Drevo
ALBUM:Slaang- Aarne & Toxi$

🇭🇺
SINGOLI Oh mamma- Desh X Youngfly
ALBUM: Indul a mandula!!!- Republic

