“Caldo cotone”, l’EP d’esordio di Marea, è un caldo abbraccio dopo un doloroso addio

È fuori da venerdì 7 novembre “Caldo cotone”, l’EP d’esordio della cantautrice e musicista barese Marea che, con la delicatezza che da sempre la contraddistingue, torna sulla scena musicale con un viaggio intimo tra le sfumature dell’amore e del distacco.

Caldo cotone è un abbraccio per tutte le volte che ho sofferto e che sono cresciuta imparando a cercare me stessa, ma soprattutto è la scoperta che amare vuol dire lasciar andare.

Avevamo già parlato di Mariachiara Gianfelice, è questo il vero nome dell’artista e insegnante di musica, in occasione dell’uscita dei singoli Nanosecondo e Patto segreto (qui la nostra videointervista), scoprendo un’artista che, nella sua musica, ha sempre raccontato sé stessa e la realtà in modo estremamente dolce e delicato. Adesso, in questo suo primo EP, ascoltiamo cinque tracce in cui un pianoforte fa da perno di un racconto in chiave jazz delle emozioni, diventandone complice e confidente.

L’EP si apre con “Appuntamento”, il singolo che ha per tema un incontro tra due persone con il retrogusto di un addio, prosegue con “Marea”, metafora di un’identità in continuo movimento, “Bacio di latte”, in cui la separazione torna portando con sé la nostalgia e “Santa Pazienza”, con la presa di coscienza e la liberazione, rappresentata dal verso “Via d’uscita ma con calma”.

In chiusura di questo EP c’è “Caldo cotone”, la title track, che rappresenta una riflessione sul confine sottilissimo tra l’amore e il distacco da cui, poi, scaturisce la riflessione che lasciar andare qualcuno può essere la forma più pura di amore. Il risultato non è un semplice viaggio in cinque tappe, ma un autentico abbraccio, caldo e pieno di affetto, in grado di sollevare qualsiasi anima indifesa dopo un doloroso addio.

Scritto e composto dalla stessa Marea, prodotto da Dario Tatoli, Fabrizio Semerano e Danilo De Candia con mix di Michele Valente e master di Giovanni Versari, “Caldo cotone” è disponibile da venerdì 7 novembre per Dischi Uappissimi su tutti gli store digitali e i servizi di streaming musicale.

