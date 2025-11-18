Alla scoperta di Sun U, la “one woman producer” protagonista dell’EDM croato

L’Europa è un grandissimo serbatoio musicale di produzioni spesso sconosciute al grande pubblico che meritano di essere scoperte. Come per esempio Sanja Šiljković, meglio nota come Sun U. Croata, tre album all’attivo, l’inglese come lingua di adozione, è uno dei prodotti più interessanti della scena elettronica europea, come testimonia questa “Sweet escape”, dalle sonorità retrò ma sempre molto attuale.

Da un decennio, Sun U è protagonista sui palchi live del continente, recentemente segnalata anche dal circuito Europavox, il network europeo di scambio culturale attraverso la musica. Sun U tiene sotto controllo da solal ”intero processo creativo: dalla scrittura, la riproduzione e la registrazione di più strumenti, al canto, all’organizzazione, alla produzione, al mixaggio e alla padronanza delle sue canzoni. Ispirata dalla musica elettronica, pop e trip-hop dal Regno Unito e dalla Scandinavia come Roysksoop, Everything but the girl e Disclosure.

Influenze che indubbiamente si sentono tutte nella sua produzione. Ma lei aggiunge un tocco personale. Sun U è infatti anche una graphic designer e questo fa si che lei accompagni anche con creazioni visive i suoi live, così come anche lei stessa dirige la fotografia e si occupa del missaggio. Oltre ovviamente- perchè farsi mancare l’occasione – a disegnare la copertina dei suoi lavori fisici. Interessanti all’ascolto anche “Inside”, “Broken home” e “Fragile”.

