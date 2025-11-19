Sanremo Giovani 2025: la seconda puntata. Passano Angelica Bove, soap e Nicolò Filippucci

Prosegue il percorso di Sanremo Giovani, con la fase del talent che selezionerà i due artisti che arriveranno sul palco dell’Ariston passando per la finalissima di Sarà Sanremo, in onda il 14 dicembre su Rai 1 e ancora prima per la semifinale del 9 dicembre. A condurre lo show è il podcaster Gianluca Gazzoli.

A giudicare gli artisti la commissione artistica: in studio Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, dietro le quinte Carlo Conti e Claudio Fasulo, vicedirettore intrattenimento. Ecco il resoconto delle tre sfide di oggi.

Angelica Bove – Mattone vs. AMSI – PIZZA AMERICANA: Il brano di Angelica Bove è delicatissimo, intimo, personale, lei tra l’altro lo esegue divinamente. Tra le firme c’è anche Matteo Alieno. Meritava l’Ariston già lo scorso anno con “La nostra malinconia”. È orecchiabile il brano di AMSI, anche se c’è molto (forse troppo) autotune che su un brano del genere sarebbe totalmente inutile ed è un peccato. Passa Angelica Bove (etichetta: Warner Music Italy)

Disco Club Paradiso – Mademoiselle vs. soap – Buona Vita: Molto interessante il brano della band emiliana, peccato che l’esecuzione sia stata tutt’altro che positiva e l’intonazione abbia vissuto tempi migliori (ed è un peccato, in genere i DCP sono animali da palcoscenico). La proposta dell’artista che ha radici tra Roma e Latina invece è davvero bella, sia nella versione studio che in quella eseguita live, e in questo caso un po’ di autotune aveva senso. Passa soap (etichetta: Sugar Music)

Lea Gavino – Amico Lontano vs. Nicolò Filippucci – Laguna: Sull’artista (e attrice, ha recitato in Skam Italia) romana non c’è molto da dire. Il brano sembra di un’altra epoca e questo non la aiuta, in più la performance vocale di questa sera purtroppo non è stata buona. Strada spianata per l’ex concorrente della scuola di Amici che, al netto di un brano non entusiasmante, ha cantato molto meglio rispetto alla collega. Passa Nicolò Filippucci (etichetta: Warner Music Italy)

Mi piace: Mi piace Caricamento...