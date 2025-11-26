Euromusica

Airplay e downloads: Taylor Swift comanda ma David Guetta ne piazza due

di · 26 Novembre 2025

TOP 10 EUROPEAN AIRPLAY

1.The fate of Ophelia- Taylor Swift 🇺🇲
2.Sapphire- Ed Sheeran 🇬🇧
3.Ordinary-Alex Warren 🇺🇲
4.No broke boys- Disco Line & Tinashe🇺🇲
5.Undressed- Sombr🇺🇲
6..Gabriela- Katseye 🇺🇲
7..Manchild- Sabrina Carpenter🇺🇲
8.Camera-Ed Sheeran🇬🇧
9.Daisies- Justin Bieber 🇨🇦
10.Survive-Lewis Capaldi🇬🇧

TOP 10 AIRPLAY EUROPEAN SONGS*

1.Sapphire- Ed Sheeran 🇬🇧
2.Camera-Ed Sheeran 🇬🇧
3.Survive-Lewis Capaldi🇬🇧
4.Messy – Lola Young 🇬🇧
5.The first time-Damiano David 🇮🇹
6.Nice to meet you – Myles Smith🇬🇧
7.Azizam-Ed Sheeran 🇬🇧
8.Beautiful people- David Guetta & Sia 🇨🇵
9.All I Know- Rudimental & Khalid 🇬🇧🇺🇲
10. Next summer- Damiano David🇮🇹

TOP 10 DOWNLOADS IN EUROPE

1.The fate of Ophelia- Taylor Swift 🇺🇲
2.Golden- Huntr/X 🇰🇷
3.Ordinary-Alex Warren 🇺🇲
4.Man I need- Olivia Dean🇬🇧
5.Where is my husband- Raye 🇬🇧
6.12 to 12- Sombr 🇺🇲
7.Last Christmas- Wham 🇬🇧
8. All I want for Christmas is you – Mariah Carey🇺🇲
9.The dead dance- Lady Gaga🇺🇲
10.No broke boys- Disco Lines & Tinashe🇺🇲

TOP 10 DOWNLOADS EUROPEAN SONGS*

1.Man I need – Olivia Dean🇬🇧
2.Where is my husband- Raye 🇬🇧
3.Last Christmas- Wham 🇬🇧
4.Berghain- Rosalia, Björk, Yves Tumor 🇪🇦🇮🇸🇺🇲
5.Messy -Lola Young 🇬🇧
6.069-Haftbefehl & Bazzazian 🇩🇪
7.Melodrama- Disiz ft Theodora 🇨🇵🇨🇬
8.So easy (To fall in love)- Olivia Dean🇬🇧
9.Gone, Gone, Gone- David Guetta, Teddy Swims, Tones & I 🇨🇵🇺🇲🇦🇺
10.Mon Bebè- Rnboi 🇨🇵

* si intendono “europee” le canzoni nelle quali l’interprete o gli interpreti principali sono europei, a prescindere dalla presenza o meno di eventuali altri interpreti e/o featurings. Non si considerano europee le canzoni con la presenza di un featuring europeo al fianco di un interprete di altro continente

