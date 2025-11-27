X Factor 2025: le pagelle degli inediti. Qualche déjà-vu, bene in radio ma dal vivo era magia

Come ogni anno, in vista della semifinale di stasera alle 21:15, è tempo di valutare gli inediti di X Factor 2025. Dopo averli ascoltati eseguiti dal vivo nello scorso live e averli poi riascoltati almeno una volta nella versione studio, è giunto il momento di dare una valutazione a brani che — quest’anno più che mai — risultano mediamente convincenti e sono specchio di un’edizione in cui il talento non manca.

X Factor 2025: le pagelle degli inediti

rob – CENTO RAGAZZE (Antray – Ferraresi – Scandurra): Un brano in pieno stile punk-rock anni ’90, gradevolissimo all’ascolto, che rispecchia totalmente questa talentuosa artista. Un mix tra i Finley delle origini, qualcosa dei Verdena ma soprattutto Bambole di Pezza. Se dovessimo trovare un difetto è che, forse, è un po’ ripetitivo nel testo, ma poco male. VOTO: 7

eroCaddeo – punto (Caddeo – Di Nunzio): È grazie a questo brano se il cantautore cagliaritano, in gara nel talent, ha fatto colpo sulla giuria nelle fasi iniziali. Il più grande punto a favore di questo brano è che è estremamente radiofonico, ascoltandolo inconsapevolmente non sembra un brano scritto per X Factor (e infatti non lo è). Sicuramente è uno dei brani con maggiori possibilità di suonare nelle radio europee di lingua italiana. VOTO: 10

tellynonpiangere – barche di carta (Campagnoli – Teseghella): Il brano in sé non è male, ma è un normalissimo pezzo indie come tanti, che sembra per certi versi già sentito. Ha sicuramente molte influenze e molti elementi ricordano anche artisti come Gazzelle. Peccato che manchi un po’ di originalità. VOTO: 6

DELIA – SICILIA BEDDA (Buglisi – Fiat131 – Bruno): Le sonorità vanno a richiamare La Niña e Margherita Vicario, ma qui c’è un discorso a parte da fare perché, se da un lato il brano è molto interessante per come è scritto, per l’arrangiamento, per una serie di fattori, dall’altro va detto che la versione studio perde moltissimo rispetto al live e dal punto di vista discografico è ancora più difficile sfondare. Nel live era da 10, ma dopo l’ascolto in streaming purtroppo il giudizio scende. VOTO: 6,5

VISCARDI – Scinneme ‘a cuollo (Mazzariello – Al Kassem – Grande): Non sembra un singolo di esordio, sembra un brano estratto da un qualsiasi EP. È un peccato perché ha un bel groove ma poco altro in più. La firma di Mazzariello si sente molto, ma non è sufficiente a rendere entusiasmante questo brano, purtroppo. VOTO: 4

PierC – Neve Sporca (Frada – Raige – Wolvs – Fagioli): È il brano più sanremese tra quelli proposti in questa edizione di X Factor. Sicuramente un ottimo lavoro fatto dallo stesso PierC insieme a Raige e agli altri autori, che valorizza la capacità vocale dell’artista. Anche lui, come Delia, ha un brano che è perfetto per il live ma nella versione studio perde qualcosa, è più scarico e meno emozionante, però in questo caso il pezzo si regge in piedi anche se è più traballante rispetto al palco. VOTO: 8

TOMASI – Tatuaggi (Tomasi): Scritto dallo stesso TOMASI quando aveva solo 14 anni, vale a dire tre anni fa, aveva bisogno di una bella rinfrescata grazie alla produzione. Il brano in sé è molto generico, è quasi uno standard indie che unisce Ermal Meta a Tommaso Paradiso e Ultimo, ma non è per forza un elemento negativo. C’è qualche elemento un po’ forzato, soprattutto nel finale, ma per il resto la sufficienza se la porta a casa senza problemi. VOTO: 6

Questa sera la finale

Stasera alle 21:15 andrà in scena, in diretta dalla X Factor Arena, la semifinale di X Factor 2025 — il talent Sky Original prodotto da Fremantle — al termine della quale scopriremo i nomi dei quattro finalisti che si sfideranno nell’attesissima finale di Piazza del Plebiscito a Napoli. La serata sarà composta di due manche: la prima orchestrale, con un concorrente che andrà direttamente in finale, e la seconda classica ma con doppia eliminazione.

