X Factor 2025: la Semifinale. Doppia eliminazione, fuori tellynonpiangere e TOMASI

È andata in scena la Semifinale di X Factor 2025, il talent Sky Original prodotto da Fremantle in onda su Sky Uno e NOW, che ha presentato i quattro finalisti che giovedì prossimo si sfideranno sul palco di Piazza del Plebiscito a Napoli. La prima manche, quella orchestrale, ha visto uscire il primo finalista mentre la seconda, quella normale, ha avuto la doppia eliminazione.

Ad aprire la serata è stata Brina Knauss, seguito da un omaggio dell’orchestra a Ornella Vanoni con “La voglia, la pazzia”, mentre a curare l’interval act tra le due manche ci ha pensato Irama. Il pubblico ha decretato i quattro finalisti di X Factor 2025, mandando avanti rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo, un finalista per squadra. Il resoconto della serata:

Manche orchestrale

Team Francesco Gabbani

tellynonpiangere – A Te (Jovanotti): Qualche pecca nell’intonazione, compensata però dall’interpretazione che, rafforzata dall’orchestra, riesce a rendere una discreta dose di emozioni. Solo discreta perché, forse, tellynonpiangere non era coinvolto emotivamente nel brano. Ma in ogni caso l’esecuzione è stata buona. VOTO: 6

PierC – All I Ask (Adele): È strano a dirsi, ma PierC finora non ha sbagliato quasi nulla. Questo brano è di una difficoltà totale, neanche la stessa Adele probabilmente riuscirebbe a eseguirlo in maniera così perfetta. Un artista che canta così dovrebbe essere su un importante palco internazionale. VOTO: 9

Team Paola Iezzi

rob – Decode (Paramore): Premesso che la voce di Hayley Williams — storica voce dei Paramore — è inarrivabile, la sua performance è stata complessivamente molto buona. Peccato per due (non tanto) piccole stecche, perché era stata quasi perfetta. Verrebbe da dire che anche i migliori sbagliano, ma al pubblico non importa: va in finale. VOTO: 7

Team Achille Lauro

eroCaddeo – Viva La Vida (Coldplay): Forse una delle scelte più azzeccate di questa intera edizione di X Factor. Per quanto Chris Martin sia ineguagliabile, eroCaddeo riesce molto bene a rendere giustizia a questo brano che, di fatto, è leggenda musicale. Perfetta l’intonazione, molto bello l’arrangiamento, vocalmente sublime. Poco da dire, una delle performance migliori di questa manche. VOTO: 8

Team Jake La Furia

DELIA – I pirati a Palermu (Otello Profazio, vers. Rosa Balistreri): Non c’è molto da dire, anzi, non c’è proprio niente da dire. È stata in assoluto la miglior performance di questa serata, senza se e senza ma. Da standing ovation e applausi a scena aperta. Al netto di qualsiasi gusto personale è oggettivo che abbia fatto qualcosa di straordinariamente eccezionale. VOTO: 10

TOMASI – Anna e Marco (Lucio Dalla): Questa performance andrebbe divisa in due. Da un lato c’è l’arrangiamento, bellissimo, dall’altro c’è la performance vocale di TOMASI che è un bene ma non benissimo. Chiaramente c’era l’emozione, si sentiva molto, ci ha messo tutto se stesso e questo è lodevole, però tal punto di vista tecnico mancava qualcosa. In ogni caso siamo al di sopra della sufficienza. VOTO: 7

Seconda manche

Team Jake La Furia

DELIA – Sei bellissima (Loredana Bertè): Se l’obiettivo era quello di emozionare, beh, ha colpito nel segno. Delia ha questo potere straordinario di toccare qualcosa dentro quando canta, e forse questo fortissimo coinvolgimento emotivo con il testo di questo capolavoro è stato ancora più determinante. Non serve aggiungere altro se non che qualcuno, mentre la ascoltava, si è alzato in piedi pur essendo davanti a un televisore, le ha tributato un applauso e ha versato qualche lacrima. VOTO: 10

TOMASI – Story of My Life (One Direction): La canzone scelta era perfetta per lui. Non si può dire lo stesso della sua performance vocale, purtroppo, decisamente troppo immatura rispetto ad altre proposte. Però questa canzone richiede una vocalità a tratti immatura, quindi sembrava fatto tutto di proposito (errori compresi). In ogni caso va al ballottaggio. VOTO: 6

Team Achille Lauro

eroCaddeo – Vedrai, vedrai (Luigi Tenco): Un bel carico messo sul tavolo da Lauro e da eroCaddeo. Un capolavoro immortale della musica italiana che evidentemente coinvolge emotivamente questo artista, si è lasciato trasportare da un arrangiamento molto bello e ha fatto suo nel modo migliore questo brano. Un’ottima prova, e non era per nulla scontato. Nonostante tutto va al ballottaggio. VOTO: 9

Team Francesco Gabbani

PierC – Bohemian Rhapsody (Queen): Se c’è un manuale sui brani da non presentare a un talent, probabilmente a “Bohemian Rhapsody” è dedicato un intero capitolo. Un brano così difficile che nemmeno i Queen eseguivano per intero. Beh, PierC non è Freddie Mercury, se bisogna trovare una nota negativa è il fatto che siano stati tagliati via gli ultimi versi, ma qui c’è ben poco da dire. È impossibile fare delle critiche. VOTO: 7

tellynonpiangere – Niente Panico (Ghali): La difficoltà più grande di questo brano non è di natura tecnica, fermo restando che non è semplicissimo andare a tempo, ma è rappresentata dall’emozione che devi metterci eseguendolo. È un brano di Ghali, fortemente autobiografico, che dunque non sta bene “addosso” a tutti, ma ciò nonostante tellynonpiangere riesce a farlo suo con grande rispetto. Per il pubblico è il meno votato, quindi è eliminato. VOTO: 8

Ballottaggio

TOMASI (Era già tutto previsto – R. Cocciante) vs. eroCaddeo (Sei acqua – Venerus): TOMASI torna a fare Cocciante e lo fa molto bene, eroCaddeo invece si attarda un po’ con gli in-ear e fa ripartire la base, ma la sua performance è come sempre molto buona. Tra i due è proprio l’artista cagliaritano il migliore. I giudici scelgono scelgono di eliminare TOMASI, che essendo minorenne e avendo superato la mezzanotte ha lasciato X Factor a un passo dalla finale apprendendo il verdetto nel backstage.

Mi piace: Mi piace Caricamento...