Sanremo Giovani 2025, quarta puntata: passano PRINCIPE, Seltsam e SENZA CRI, soap si ritira

La quarta puntata di Sanremo Giovani 2025, il cosiddetto talent con la conduzione di Gianluca Gazzoli in onda ogni martedì in seconda serata su Rai 2, ha i suoi semifinalisti che completano il quadro degli 11 artisti che la prossima settimana si giocheranno l’accesso a Sarà Sanremo, la finale in prima serata il 14 dicembre su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti, che darà la possibilità a due di loro di unirsi ai due artisti selezionati da Area Sanremo per formare le Nuove Proposte di Sanremo 2026.

Il numero di semifinalisti, appunto, scende da 12 a 11 perché, come comunicato da Gianluca Gazzoli a fine puntata, soap ha rinunciato a prendere parte alla semifinale di martedì 9 dicembre e, a seguito del suo ritiro per motivi personali, nessun artista sarà ripescato.

A giudicare gli artisti la commissione artistica: in studio Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, dietro le quinte Carlo Conti e Claudio Fasulo, vicedirettore intrattenimento prime time. Ecco il resoconto delle tre sfide di oggi.

Eyeline – Finché dura vs. PRINCIPE – Mon Amour: Per quanto il brano di Eyeline sia estremamente orecchiabile, la resa dal vivo pecca di intonazione e l’emozione si fa sentire fin troppo. PRINCIPE, invece, evidentemente ha una maggiore confidenza con il live e infatti la sua performance è nettamente migliore rispetto a quella della sua avversaria. In più il suo brano è molto orecchiabile, e questo indubbiamente aiuta. Passa PRINCIPE (etichetta: Warner Music Italy)

Seltsam – SCUSA MAMMA vs. Jeson – Inizialmente Tu: La proposta di Seltsam è “furba”, perché tocca un argomento che coinvolge tutti, universalmente, e l’artista lo canta con estrema leggerezza ma bene, senza sbavature. Per quanto riguarda Jeson purtroppo pesa qualche errore tecnico, soprattutto nella respirazione, l’uso esagerato di autotune e anche un brano complessivamente più deboluccio. Passa Seltsam (etichetta: Honiro – ADA Music Italy)

SENZA CRI – SPIAGGE vs. OCCHI – Ullallà: Nulla da dire su Cristiana, al suo secondo Sanremo Giovani, che racconta di suo padre (Enzo Carella, secondo a Sanremo 1979 con “Barbara”) e poi realizza una performance ottima. Molto bene anche OCCHI, con un brano in 3/4 che è anche più sanremese rispetto a quello della sua sfidante. È un peccato averli messi in sfida, avrebbero meritato entrambi di passare il turno. Passa SENZA CRI (etichetta: SENSEI RECORDS – ADA/Warner Music Italy)

Mi piace: Mi piace Caricamento...