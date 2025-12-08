Eurovision 2026: quando i bambini viziati si portano via il pallone (VIDEO)

Sta ancora facendo molto rumore, fra gli eurofan ma anche fra coloro che dell’Eurovision Song Contest, la decisiome di quattro televisioni di boicottare Eurovision 2026 perchè EBU e la maggioranza delle tv aderenti hanno deciso di ammettere in gara Kan, la tv israeliana.

Una minoranza rumorosa ha cercato di imporre la sua idea e non avendo ottenuto soddisfazione ha deciso di andarsene sbattendo la porta, portandosi via il pallone, ovvero la quota di partecipazione e in tre casi anche i telespettatori.

Come negli anni 70, tre tv hanno deciso di non trasmettere la rassegna per non dover mandare in onda la canzone israeliana. Siamo dunque oltre il boicottaggio politico e la protesta verso il Governo Netanyahu: con l’idea di sostenere la causa di un popolo, se ne cancella un altro.

Senza alcun rispetto per i telespettatori. E quel che è peggio è che in questo, le tv di Spagna, Irlanda, Paesi Bassi e Slovenia sono spalleggiate e sostenute dai fan tossici, che a parole predicano inclusione ma poi piuttosto che ammettere Israele preferirebbero la cancellazione dell’evento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...