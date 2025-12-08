Euromusica

Eurovision 2026: quando i bambini viziati si portano via il pallone (VIDEO)

di · 8 Dicembre 2025

Sta ancora facendo molto rumore, fra gli eurofan ma anche fra coloro che dell’Eurovision Song Contest, la decisiome di quattro televisioni di boicottare Eurovision 2026 perchè EBU e la maggioranza delle tv aderenti hanno deciso di ammettere in gara Kan, la tv israeliana.

Una minoranza rumorosa ha cercato di imporre la sua idea e non avendo ottenuto soddisfazione ha deciso di andarsene sbattendo la porta, portandosi via il pallone, ovvero la quota di partecipazione e in tre casi anche i telespettatori.

Come negli anni 70, tre tv hanno deciso di non trasmettere la rassegna per non dover mandare in onda la canzone israeliana. Siamo dunque oltre il boicottaggio politico e la protesta verso il Governo Netanyahu: con l’idea di sostenere la causa di un popolo, se ne cancella un altro.

Senza alcun rispetto per i telespettatori. E quel che è peggio è che in questo, le tv di Spagna, Irlanda, Paesi Bassi e Slovenia sono spalleggiate e sostenute dai fan tossici, che a parole predicano inclusione ma poi piuttosto che ammettere Israele preferirebbero la cancellazione dell’evento.

Emanuele Lombardini

Giornalista, ternano, cittadino d'Europa, liberale. Già speaker radiofonico. Ha scritto e scrive di cronaca, sport, economia e sociale per giornali nazionali e locali per vivere; scrive di musica su siti e blog per sopravvivere.

