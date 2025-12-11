Area Sanremo 2025: l’elenco dei finalisti. Due di loro in gara a Sanremo 2026

È fuori l’elenco dei finalisti di Area Sanremo 2025, il concorso che manderà due artisti in gara per le Nuove Proposte a Sanremo 2026. Dopo diverse giornate di audizioni, dunque, questi artisti avranno la loro ultima audizione davanti alla commissione musicale domani pomeriggio alle 14:30 al Palafiori di Sanremo. Anche in questo caso, come per Sanremo Giovani, molti nomi sono già noti al pubblico. Ma vediamo nel dettaglio l’elenco dei finalisti:

Ascanio

Enula

Solø

Andrea Heros

Alessandro

Ayle & Didi

Bush

Gobbi

Kris Yodo

Albe

Matsby

Mazzariello

Pablo Murphy

Nausica

Matteo Alieno

Rizzo

Soniko, Blind & El Ma

Selmi

Filippo Spanio

Tomasi

Tribo

Equarantacinque

Come accennavamo molti nomi sono già noti al pubblico. Enula e Mazzariello, per esempio, hanno avuto un passaggio a Sanremo Giovani in passato e, come loro, anche altri artisti in questo elenco. Molti sono passati anche dai talent, come la stessa Enula che ha preso parte alla ventesima edizione della scuola di Amici di Maria De Filippi, mentre la stragrande maggioranza ha avuto esperienza sul palco di X Factor.

È il caso di Tomasi, che quest’anno era nella squadra di Jake La Furia, senza dimenticarci di Blind ed El Ma, Matteo Alieno, Nausica (al secolo Giordana Petralia, anche lei non solo già passata per Sanremo Giovani ma anche giurata italiana alla Dora 2024 insieme a Mariangela Borneo, Cinzia Marongiu e Ludovico Gullifa) e Pablo Murphy.

Non rimane dunque che scoprire chi saranno dunque i due artisti che si uniranno ai due vincitori di Sanremo Giovani 2025 e competeranno per le Nuove Proposte di Sanremo 2026, dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston di Sanremo con la conduzione e la direzione artistica di Carlo Conti.

