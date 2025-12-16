“No se me da bien odiarte”, l’ottimo duetto pop fra Edurne e Leire Martinez

Accoppiata di stelle in cerca di rilancio. Esce in questi giorni l’ottima “No se me da bien odiarte”, che mette insieme due grandi protagoniste del pop spagnolo degli ultimi 20 anni, Edurne e Leire Martinez.

La prima, nota anche per essere la moglie dell’attuale portiere della Fiorentina David De Gea, ha avuto il suo ultimo picco internazionale 10 anni fa quando è stata non fortunata rappresentante spagnola ad Eurovision 2015 con il brano “Amanecer“, ha poi concentrato la sua carriera più sulla televisione, pur continuando ad incidere con una certa regolarità (avevamo parlato qui degli ultimi singoli)

La seconda sta vivendo la sfida piu importante della carriera, ovvero il debutto da solista. L’artista basca infatti 17 anni fa fu catapultata direttamente dalla versione spagnola di X Factor ruolo di voce solista di La Oreja de Van Gogh, uno dei maggiori gruppi pop iberici. Sono stati anni ricchi di successi, certificazioni e primati in classifica. Poi la rottura improvvisa, per non ben chiarite circostanze e l’uscita dalla band. I primi singoli da sola stanno andando bene, ora esce questo duetto molto bene assortito.

La canzone, di cui sono entrambe co-autrici e che farà parte del primo album di Leire Martinez, Historias de aquella niña, in uscita nel 2026, si propone come un trampolino di rilancio per entrambe. Il singolo, va detto, radiofonicamente funziona. Ma saranno le charts e ancora di più l’airplay il vero giudice.

Mi piace: Mi piace Caricamento...