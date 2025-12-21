Top of the charts: Wham su tutti, ma anche Micheal Bublé. Resiste Taylor Swift
SINGOLI:Lule Mali-Olsi Bylyku ft Gjovalin Shani
ALBUM:Thirrëm Sot Ose Nesër-Yll Limani
SINGOLI: Zhiganskaya-Jakone & Kiliana
ALBUM: Natsional’nost’: net-Oxxxymiron
SINGOLI:Last Christmas. Wham
ALBUM:Memento Mori: Mexico City – Depeche Mode
RADIO: Entrevista-Solitario
SINGOLI:KUSURA BAKMA- BLOK3
ALBUM: Natsional’nost’: net-Oxxxymiron
SINGOLI Fiandre: Man I need-Olivia Dean
SINGOLI Vallonia: Melodrama- Disiz, Theodora
RADIO Germanofona: Wunderschön-Unheilig
ALBUM Fiandre:Gedoe-Pommeljen Thijs
ALBUM Vallonia:Le Nord se souvient_Odyssée-Gims
SINGOLI:Love my mind- Don Toliver ft Doja Cat
ALBUM: Muse-Jimin
SINGOLI: Where is my husband? -Raye
ALBUM:V:RGO-Suace Kid 4
SINGOLI: Stranci- Sajfer
SINGOLI: Dilema-Ektor
ALBUM: Já, mé druhé já a Kristýna-Buka
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Natsional’nost’: net-Oxxxymiron
SINGOLI nazionali: Polje ruža- Jakov Jozinović
SINGOLI internazionali: Last Christmas- Wham
ALBUM nazionali:Naše Pjesme Su Igra-Zagrepčanke I Dečki
ALBUM internazionali:Who Is The Sky?-David Byrne
SINGOLI:Last Christmas-Wham
ALBUM: Christmas-Micheal Bublè
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Natsional’nost’: net-Oxxxymiron
SINGOLI: Alcoholic – Averagekidluke
ALBUM: Unitas Sigma- Interpreti vari
SINGOLI: Melodrama- Disiz, Theodora
ALBUM Tp sur tp- Jul
SINGOLI: Baiati- Kosta Sanikidze
SINGOLI:Last Christmas. Wham
ALBUM: Wish you were here (50th anniversary edition)- Pink Floyd
SINGOLI: XMas-Kylie Minogue
ALBUM: Wish you were here (50th anniversary edition)- Pink Floyd
SINGOLI nazionali:Lete Lete- Trannos, SNIK, FY
SINGOLI internazionali Last Christmas. Wham
ALBUM: Skz tape do it- Stray Kids
SINGOLI:Killeagh-Kingfishr
ALBUM: Halcyon-Kingfishr
SINGOLI:Last Christmas-Wham
ALBUM: Vögguvísur- Hafdis Huld
SINGOLI nazionali- Meda Bedioni- Eyal Golan
SINGOLI Internazionali: Where is my husband? – Raye
ALBUM: Shem tov ha’avi 2 EP-Tmir Ber & Shem Tov Heavy
SINGOLI:All I want for Christmas is you -Mariah Carey
ALBUM: Wish you were here (50th anniversary edition)- Pink Floyd
SINGOLI: Odinok.net- Mot
ALBUM: Natsional’nost’: net-Oxxxymiron
SINGOLI: Where is my husband? -Raye
ALBUM: Natsional’nost’: net-Oxxxymiron
SINGOLI: Last Christmas-Wham
ALBUM: Rebel- EsDeeKid
SINGOLI:Last Christmas- Wham
ALBUM: Christmas-Michael Bublè
SINGOLI: Gone, gone, gone- Davdi Guetta, Taddy Swims, Tones & I
ALBUM: Green Noise Waterfall-Spritual in Green
SINGOLI nazionali Taste-Aidan
SINGOLI internazionali:Where is my husband? -Raye
ALBUM:Lux-Rosalia
SINGOLI:Hora Fetelor- Irina Rimes
ALBUM: Natsional’nost’: net-Oxxxymiron
SINGOLI: Dolazim S’ Tišinom- Deni Bonestaj
SINGOLI:Snowman- Sia
ALBUM: Have Yourself A Merry Little Christmas-Kurt Nielsen
SINGOLI:Last Christmas-Wham
ALBUM: The life of a showgirl-Taylor Swift
SINGOLI: Zabiorę Cię Tam -Fukaj, Vito Bambino
ALBUM: Męskie Granie 2025- Męskie Granie Orkiestra
SINGOLI: Posso Ate Nao Te Dar Flores-:DJ Japa NK, MC Jacare, MC Meno K, MC Ryan SP & DJ DAVI DOGDOG
ALBUM:Lux-Rosalia
SINGOLI nazionali: 7 Zile- Florianrus ft Inna
SINGOLI internazionali: Gone Gone Gone -David Guetta, Teddy Swims, Tones & I
ALBUM: Bando 4- Bvcovia & Marko Glass
SINGOLI Noch’ schastlivykh nadezhd-Nikolay Baskov, Larisa Dolina, Dima Bilan, Yulianna Karaulova, Khor Akademii Igorya Krutogo
ALBUM: Natsional’nost’: net-Oxxxymiron
RADIO: Secrets- Miley Cyrus & Lindsay Buckhingham
SINGOLI nazionali: Tec 9 -Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI internazionali: Priceless-Maroon 5 ft Lisa
ALBUM:Aska II- Tea Tairovic
SINGOLI:Last Christmas-Wham
ALBUM:Já, mé druhé já a Kristýna-Buka
SINGOLI nazionali: Nemirna kri – Nina Pušlar
SINGOLI internazionali: Save my soul – Bastille
ALBUM:Christmas-Micheal Bublé
SINGOLI:La perla- Rosalía, Yahritza y Su Esencia
ALBUM: Lux-Rosalia
SINGOLI: Last Christmas- Wham
ALBUM: Somna Med Humlan Djodjj- Humlan Djodjj
SINGOLI:All I want for Christmas is you -Mariah Carey
ALBUM:Heubode-Trauffer
SINGOLI:Cikmaz bir sokakta-Semicenk
ALBUM: The life of a showgirl- Taylor Swift
SINGOLI: Ne p’yana Zakokhana- Alena Omargalieva
ALBUM: Natsional’nost’: net-Oxxxymiron
SINGOLI Karácsonyi dal-DESH x Young Fly x Azahriah
ALBUM: Skz tape do it- Stray Kids